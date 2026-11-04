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アーセナルの新加入選手アンドリア・バルティシュヴィリは、ジョージアへの期限付き移籍中に足首に重いけがを負い、2～3カ月の離脱が見込まれている。今夏に400万ポンドの移籍金でアーセナル加入に合意した17歳の攻撃的MFは、アーセナルでのデビューを果たす前に、カンファレンスリーグのリーグフェーズ残り全試合を欠場する可能性がある。

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バルティシュヴィリ、イベリア1999への期限付き移籍中に足首の靱帯を損傷

報道元のfootball.londonによると、バルティシュヴィリはコルヘティ1913から同じジョージアのクラブであるイベリア1999に期限付き移籍し、UEFAカンファレンスリーグでプレーしている。しかし、今回の負傷でリーグフェーズの残りを欠場する可能性がある。イベリアはSNSで負傷を発表した。

声明には次のように記されている。「アンドリア・バルティシュヴィリのMRI検査の結果、ATFL（前距腓靱帯）に高品質の損傷があることが確認された。アンドリアは段階的な治療を受け、シーズン終了前にリハビリを終えることができる」

負傷によりアーセナルの10代選手が欧州での経験を積む機会を失う

バルティシュヴィリは夏にアーセナルの新たなチームメートと合流する予定で、選出されればプレシーズンにクラブでの初出場を果たす可能性がある。それだけに今回の負傷は大きな痛手であり、欧州の舞台で貴重な経験を積む機会を失うことになる。この10代の選手には複数の強豪クラブが関心を寄せていたが、アーセナルはリヴァプールなどとの獲得競争を制し、約400万ポンドの契約で獲得した。

クラブに加わる若手有望株には、シャムロック・ローヴァーズのヴィクター・オジアンヴナ、インデペンディエンテに所属するエクアドル出身の双子、ホルヘル・キンテロとエドウィン・キンテロもいる。ミケル・アルテタ監督は9月中旬、若い才能の獲得を推し進めていることについてfootball.londonに問われ、こう語った。「これはクラブ全体で取り組んでいることだ。我々が常にこのレベルを維持したいなら、すでにクラブ内にある昇格への道筋を生かす必要がある。もちろん、アカデミーやユースチームから選手をトップチームに迎えるのが最善の方法だ。そのためには、選手の獲得でも世界最高レベルでなければならない。国内でも国外でも、獲得できる限り最高の才能を見つけ、このレベルを維持するための最善の機会を得る必要がある」

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ジョージアU-21代表監督、バルティシュヴィリの最高レベルでの活躍に期待

バルティシュヴィリはこれまでジョージアU-21代表で2試合に出場しており、近いうちにフル代表に招集されるとも目されていた。U-21代表のラマズ・スヴァナゼ監督はfootball.londonの独占取材に対し、こう語った。「彼には最高レベルで自分の力を示すチャンスも機会も十分にあると信じている。それこそが彼の望んでいることだからだ。彼はアーセナルのトップチームで、最高レベルの舞台に立ちたいと思っている。

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「もちろん、それを望む選手は多い。しかし彼には才能があり、それを実現するための精神面の資質とメンタリティーも備わっている。今の道を進み続ければ、実現できるだろう。イングランドのサッカーを特徴づける高い強度には適応しなければならない。それが彼にとって最大の課題になる」

バルティシュヴィリの今後は？

バルティシュヴィリは今後、ジョージアで段階的な治療とリハビリに取り組む。イベリアはシーズン終了前の復帰を見込んでいる。

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回復が計画どおりに進めば、MFは夏にアルテタ監督のチームに合流し、プレシーズン中にアーセナルのユニフォームを着て初めてプレーすることを目指す。