アーセナルに所属するスウェーデン代表FWヴィクトル・ジョケレシュが、現状への不満とスペイン人指揮官ミケル・アルテタ監督の下での出場機会の少なさを背景に、来たる冬の移籍市場でのロンドンのクラブ退団に前向きになっていると、『チームトーク』が報じた。

ジョケレシュはスポルティング・リスボンで輝きを放ち、目を見張る得点力を見せて移籍市場で最も需要の高いストライカーの一人となった後、およそ7000万ユーロの移籍金でアーセナルに加入した。

しかし、北ロンドンでの挑戦はこれまでのところ彼が思い描いていた形では進んでおらず、アルテタの構想における役割が後退する中で、本人と周囲は1月での退団という選択肢を検討するに至った。

同英国メディアによれば、スウェーデン人ストライカーに与えられる出場機会の少なさが、アーセナル退団を考える主な理由であり、一方で複数のクラブが冬の移籍市場での獲得に動くための準備として、彼の状況を注視し始めているという。

ジョケレシュの不満は現在の時期に生まれたものではなく、昨夏までさかのぼる。当時、アーセナルはアトレティコ・マドリードのアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスの獲得に関心を示しており、特に同選手のバルセロナ移籍の可能性が後退した後は顕著だった。

同メディアは、この関心が依然として存在しており、ストライカーたちの将来をめぐる新たな可能性に道を開いていると指摘した。

一部の報道は以前、ジョケレシュがアトレティコ・マドリードへ移籍し、その見返りにアルバレスがアーセナルに加入するという交換トレードの一環となる可能性について触れており、ロンドンのクラブが追加の金額を支払う形になるとしていた。

またアトレティコは、2025年夏にスウェーデン人ストライカーに関心を示したクラブの一つでもあったが、選手はマンチェスター・ユナイテッドからのオファーも断ったうえで、最終的にアーセナルへの移籍を選んだ。

アトレティコ・マドリードはジョケレシュ獲得の可能性と結びつけられる最も有力なクラブの一つであり続けているが、彼の争奪戦はこのスペインのクラブにとどまらないかもしれない。プレミアリーグの他クラブに加え、イタリアやドイツのチームも、アーセナルでの彼の状況の進展を注視している。

後退するジョケレシュの役割

退団の検討は、アーセナルでのジョケレシュの状況と、国際舞台で見せるパフォーマンスとの明らかな差を背景に浮上している。

昨シーズンに21ゴールを決め、プレミアリーグとUEFAチャンピオンズリーグでのチームの歩みに貢献した後、スウェーデン人ストライカーはロンドン到着以来、期待されていた役割を得られていない。

報道は、アルテタの構想でカイ・ハフェルツが前面に復帰し、ストライカーのポジション争いがある中で、ジョケレシュが今シーズンのプレミアリーグで一度も先発していないと指摘した。両者の技術的特性は異なるにもかかわらずである。

その一方で、ジョケレシュは直近の国際試合期間にスウェーデン代表で目を見張る活躍を見せ、ネーションズリーグで4ゴールを決めたことで、代表での役割に比べてイングランドのクラブでの出場機会が減少している理由をめぐる疑問を一層強めている。