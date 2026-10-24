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ミケル・アルテタ監督は、マルティン・スビメンディと復帰する主力選手たちに明確なメッセージを送った。勝ち続けるアーセナルの先発に返り咲くには、実績だけでは不十分だという。エヴァートン戦を控える中、アルテタ監督は現在の先発メンバーからポジションを奪おうとする選手たちに、全力で取り組むことを求めている。

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スビメンディ、出場時間を巡る競争に直面

アルテタ監督は、スビメンディとピエロ・インカピエが全体練習に復帰したことを歓迎する一方、先発の座は練習で勝ち取らなければならないと選手たちに念を押した。インカピエは次のエヴァートン戦でメンバー入りする見込みだが、注目されるのは、現在好調な中盤にスビメンディがどう戻っていくかだ。スペイン代表のスビメンディは10月初旬から負傷に苦しんでおり、アルテタ監督は同選手のトップチーム復帰への道筋について率直に語った。実力は明らかだが、元レアル・ソシエダのスビメンディが中盤のポジションを取り戻すために近道はない。

「ピエロは我々と一緒に練習し、明日の試合に出場できる。［スビメンディには］いくつか［機会が］あったが、その後に負傷した。数分間プレーするにはほぼ万全の状態だった試合が1試合あったのも事実だ。これからは出場する権利を勝ち取らなければならない。ただ、どんな役割を担っても彼は素晴らしかった。私はすべての選手にそれを期待しているし、彼は現時点でもっと出場時間を得るにふさわしい選手だ」とアルテタ監督はクラブ公式サイトで語った。

得点力を見せる中盤、競争は激化

競争が激しくなっている主な理由の一つは、現在のアーセナルの中盤を担う選手たちの得点力だ。ミケル・メリーノ、デクラン・ライス、ブルーノ・ギマランイス、マルティン・ウーデゴールらが最近ゴールを挙げており、アーセナルは攻撃面で前線の3人だけに頼るチームではなくなった。アルテタ監督は、今季の残り期間に自身の戦術の中でプレーしたい選手にとって、中盤からの決定力は欠かせない条件だと考えている。

「それは中盤の選手全員に言える。マルティンはすでに何ゴールか決めているし、ブルーノもデクランも同じだ。我々が必要としているのは、その日にプレーするポジションに応じて、選手たちが前に出る自由を持ち、特に積極的に相手の守備を突破して脅威を与えることだ」とアルテタ監督は説明した。

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エミレーツでの守備陣の起用を巡る選択

ポジション争いは中盤に限らない。右サイドバックではユリエン・ティンバーとベン・ホワイトが競い合っている。最近、ティンバーはクラブでの通算100試合出場を達成し、ホワイトは通算200試合出場に近づいている。両選手がもたらす戦術的な柔軟性により、アルテタ監督は相手の脅威に応じてさまざまな選択ができる。そのため、どちらもパフォーマンスを落とすわけにはいかない。

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「2人がともに貢献してくれている。両方がいるのは本当に幸運だ。2人とも今季のスタートは非常に良かったと思う。我々に多くのものをもたらしてくれているし、出場試合数も良い数字だ」とアルテタ監督は語った。

アーセナル指揮官、飽くなき姿勢を要求

北ロンドンのクラブは今季、公式戦最初の13試合で11勝を挙げる好スタートを切った。その安定した戦いぶりによって、負傷から復帰する選手に求められる水準も高くなっている。スペイン人指揮官は、個々の立場や過去の貢献にかかわらず、選手たちが飽くなき姿勢を保つよう求めた。

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「我々には非常に良い選択肢がある。選手たちが正しい心構えを持っているからだ。試合に先発する選手と、試合を終えるときにピッチにいる選手の間に築かれた一体感と意欲を、私は非常に誇りに思っている」とアルテタ監督は締めくくった。