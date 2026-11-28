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アーセナルのレジェンド、ポール・マーソンが、日曜日に行われるマンチェスター・シティとのプレミアリーグの重要な一戦に向け、ミケル・アルテタに大胆な先発変更を求めた。解説者を務めるマーソンは、前線の戦術的な変更が、エミレーツ・スタジアムでシティの隙のある守備を攻略する鍵になると考えている。

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欧州での活躍で先発起用をアピールしたギョケレシュ

ギョケレシュは今季のプレミアリーグで目立った活躍を見せられておらず、アーセナルの開幕からの11試合で出場時間はわずか181分、先発は1回にとどまる。しかし、このミッドウィークにはボルシア・ドルトムントと1-1で引き分けたチャンピオンズリーグの試合で見事なゴールを決め、先発起用を後押しする結果を残した。

ミケル・アルテタは通常、重要な試合ではカイ・ハヴァーツを優先しており、ドイツ人FWは今季すでにチェルシー戦とリヴァプール戦で貴重なゴールを決めている。それでもマーソンは、日曜日の一戦ではギョケレシュのフィジカルを生かし、マンチェスター・シティの最終ラインをかき乱す必要があると考えている。

マーソンが語る、ギョケレシュがシティのDFを苦しめる理由

スカイ・スポーツに対し、マーソンはギョケレシュの調子に波があり、出場時間も限られていることを認めた一方、その激しいプレーが今季不調のシティのセンターバック、マルク・グエイとルベン・ディアスを動揺させると主張した。

「彼はあまり試合に出ていないし、出来にも波がある。それでもマンチェスター・シティ戦では、おそらく彼を起用する。センターバックは、あの激しい競り合いを嫌がるはずだ。今季のシティの問題はそこにある。DFがプレッシャーを受け、激しく競り合う展開になった時だ」

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「私も高く評価しているハヴァーツを起用すれば、技術を競う試合になる。シティの選手たちは、プレーが自分たちの前で展開するなら歓迎するだろう。ギョケレシュはその裏を狙う。それが、今季あまり良いプレーをしていないグエイとディアスの両センターバックに大きな問題を引き起こす」

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マレスカ率いるチームが失速、優勝争いを左右する一戦へ

エンツォ・マレスカ率いるチームはリーグ戦で4試合勝利がないままロンドン北部に乗り込む。敗れれば首位アーセナルとの差は9ポイントに広がる。マーソンは、先週フラムが果敢に相手のペナルティーエリアへ選手を送り込んだ戦い方を、隙のあるシティの守備を攻略する手本に挙げた。また、アーリング・ハーランドへのボール供給も不十分だと指摘した。

「フラムのように勇気を持って相手のペナルティーエリアに選手を送り込めば、マンチェスター・シティに勝てる」とマーソンは続けた。「シティの問題は、守備に隙が多すぎることだ。もう以前のような怖さはない。それに、アーリング・ハーランドには彼にふさわしいだけのボールが届いていないと思う」

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「 シティの選手たちが、彼らを取り巻く告発の影響を受けていないと信じたい 。何が起こるかは誰にも分からないのだから、分かるまでプレーするしかない。しかし、アーセナルがこの試合に勝てば、優勝争いは決着だ。勝ち点差は9に広がり、リーグの行方はあっという間に決まるかもしれない」

エミレーツで迎える日曜日の大一番

欧州の舞台でゴールを決めたギョケレシュの持ち味であるフィジカルを取るか、大一番で実績のあるハヴァーツを選ぶか。アルテタは重要な決断を迫られる。マレスカにとっては、 シティの4試合連続未勝利 を止め、アーセナルに9ポイントの大きなリードを築かせないことが不可欠だ。