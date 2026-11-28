欧州での活躍で先発起用をアピールしたギョケレシュ
ギョケレシュは今季のプレミアリーグで目立った活躍を見せられておらず、アーセナルの開幕からの11試合で出場時間はわずか181分、先発は1回にとどまる。しかし、このミッドウィークにはボルシア・ドルトムントと1-1で引き分けたチャンピオンズリーグの試合で見事なゴールを決め、先発起用を後押しする結果を残した。
ミケル・アルテタは通常、重要な試合ではカイ・ハヴァーツを優先しており、ドイツ人FWは今季すでにチェルシー戦とリヴァプール戦で貴重なゴールを決めている。それでもマーソンは、日曜日の一戦ではギョケレシュのフィジカルを生かし、マンチェスター・シティの最終ラインをかき乱す必要があると考えている。
マーソンが語る、ギョケレシュがシティのDFを苦しめる理由
スカイ・スポーツに対し、マーソンはギョケレシュの調子に波があり、出場時間も限られていることを認めた一方、その激しいプレーが今季不調のシティのセンターバック、マルク・グエイとルベン・ディアスを動揺させると主張した。
「彼はあまり試合に出ていないし、出来にも波がある。それでもマンチェスター・シティ戦では、おそらく彼を起用する。センターバックは、あの激しい競り合いを嫌がるはずだ。今季のシティの問題はそこにある。DFがプレッシャーを受け、激しく競り合う展開になった時だ」
「私も高く評価しているハヴァーツを起用すれば、技術を競う試合になる。シティの選手たちは、プレーが自分たちの前で展開するなら歓迎するだろう。ギョケレシュはその裏を狙う。それが、今季あまり良いプレーをしていないグエイとディアスの両センターバックに大きな問題を引き起こす」
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マレスカ率いるチームが失速、優勝争いを左右する一戦へ
エンツォ・マレスカ率いるチームはリーグ戦で4試合勝利がないままロンドン北部に乗り込む。敗れれば首位アーセナルとの差は9ポイントに広がる。マーソンは、先週フラムが果敢に相手のペナルティーエリアへ選手を送り込んだ戦い方を、隙のあるシティの守備を攻略する手本に挙げた。また、アーリング・ハーランドへのボール供給も不十分だと指摘した。
「フラムのように勇気を持って相手のペナルティーエリアに選手を送り込めば、マンチェスター・シティに勝てる」とマーソンは続けた。「シティの問題は、守備に隙が多すぎることだ。もう以前のような怖さはない。それに、アーリング・ハーランドには彼にふさわしいだけのボールが届いていないと思う」
「シティの選手たちが、彼らを取り巻く告発の影響を受けていないと信じたい。何が起こるかは誰にも分からないのだから、分かるまでプレーするしかない。しかし、アーセナルがこの試合に勝てば、優勝争いは決着だ。勝ち点差は9に広がり、リーグの行方はあっという間に決まるかもしれない」
エミレーツで迎える日曜日の大一番
欧州の舞台でゴールを決めたギョケレシュの持ち味であるフィジカルを取るか、大一番で実績のあるハヴァーツを選ぶか。アルテタは重要な決断を迫られる。マレスカにとっては、シティの4試合連続未勝利を止め、アーセナルに9ポイントの大きなリードを築かせないことが不可欠だ。