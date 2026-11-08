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アーセナルのミケル・アルテタ監督は、守りを固める相手を崩すため、より「混沌とした」攻撃を積極的に取り入れるようチームに求めた。ハル・シティに僅差で勝利してプレミアリーグ首位でのリードを広げたものの、スペイン人指揮官は選手たちが完璧な好機をつくることにこだわりすぎていると考えている。

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相手の守備を崩す

土曜日の試合では、キャプテンのマルティン・ウーデゴールが72分に決め、苦戦の末に1-0の勝利を収めた。至近距離からのシュートでハルの粘り強い抵抗をついに破ったのは、試合を通じて決定機がほとんど生まれない中でのことだった。

この結果、アーセナルのプレミアリーグでのリードは6ポイントに広がった。これにはマンチェスター・シティがノッティンガム・フォレストに喫した予想外の敗戦も追い風となった。また、開幕10試合で9勝を挙げ、ノースロンドンのクラブとしてリーグ戦での史上最高のスタートに並んだ。

泥臭い戦い方も辞さず

歴史的な好スタートにもかかわらず、アルテタ監督はチームの決定力不足に不満を抱いている。深く引いた守備を前に、FW陣がプレーを複雑にしすぎていると感じている。

「もっと効率的にプレーする必要がある」とアルテタ監督は語った。「今日はGKとの1対1が2度あった。PKが与えられるべき場面もあったし、ペナルティーエリア内でボールが跳ねていた場面もあった。シュートは何度も相手に当たってコースが変わったり、ブロックされたりした。もっと効率的に、時にはもっと現実的にプレーする方法を見つけなければならない」

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「引いて守る相手に対して、完璧なゴールを決めようとしすぎているように感じることがある。もっと相手の守備をかき乱さなければならない。それだけだ。そして、もっと早い段階で先制しなければならないと思う。当然、それによって試合の流れは変わるからだ」

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チャンスを重ね、VAR判定には困惑

アーセナルは今季、全公式戦で1点差の勝利を8試合挙げている。アルテタ監督は、土曜日の試合では当初、決定力を欠いたものの、粘り強く攻め続けたことが最終的に実を結んだと認めた。

「もっと大差をつけられるだけのチャンスはあった。だが、それを生かすには十分な効率性がなかった」と説明した。「だから、チャンスの数を増やし、ペナルティーエリア内やその周辺で多くの場面をつくり、相手を崩せるまで攻め続け、攻め続け、攻め続けるしかなかった。まさにそうやって勝ったんだ」

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スペイン人指揮官は、前半にカイ・ハフェルツが関わったVARの判定にも困惑を示した。ノベル・メンディがハフェルツのシャツを引っ張った後、ファライ・ハラム主審はピッチ脇のモニターで映像を確認したが、最終的にはオフサイドとしてハルにFKを与えた。

「映像を見返していないし、その場でも見返さなかった。だから皆さんに嘘をつく必要はない」とアルテタ監督は述べた。「主審がモニターに向かうよう指示されたとき、ベンジー［分析担当のベン・チャドウィック］から明らかなPKだと聞いていたので、驚いた」

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「今聞いたところでは、カイの最初のポジションがオフサイドだったため、PKにはしないと判断したそうだ。どういう解釈なのかは分からない。理解できるように説明してくれるはずだ」

アタッキングサードでのプレーを磨く

間もなく訪れる代表戦による中断期間を利用し、アルテタ監督はチームの攻撃パターンを調整できる。アーセナルは首位で余裕のある位置につけているが、より早く相手の守備を破りたいという監督の思いには、もっと効率的に試合を決定づけたいという明確な意欲が表れている。