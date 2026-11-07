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ミケル・アルテタ監督は、MFデクラン・ライスがイングランド代表に再び選出されたことを受け、サッカー界の頂点を目指す飽くなき向上心を称賛した。アーセナルの指揮官は、ライスがパフォーマンスを新たな段階へと引き上げ、対戦相手の監督にとって対策を立てるのが極めて難しい選手になったと考えている。

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クラブでも代表でも輝くライス

ライスは今季も好パフォーマンスを続け、アーセナルの中盤に欠かせない存在としての地位を固めている。その活躍が評価され、トーマス・トゥヘル監督が今回招集したイングランド代表に選ばれ、クラブの同僚4人とともに代表チームに加わった。

27歳のライスは今季、すでにプレミアリーグ最多の5アシストを記録。チャンピオンズリーグでの1得点も含め、公式戦14試合での貢献は、攻撃の最終局面で存在感を増していることを示している。

アルテタ監督、向上を「渇望する」ライスを称賛

アルテタ監督は、進化を続けるライスへの称賛を口にした。スペイン人指揮官は、プレーの幅を広げたいというMFの意欲こそが、最近の活躍を支える最大の要因だと指摘した。

「試合に勝ち、自分のプレーをさらに高いレベルへ引き上げ、別の脅威を加えて、相手にとってもっと予測しにくい選手になろうとする意識がある。私たちはそこに多くの時間を費やしてきた」とアルテタ監督は説明した。「彼はプレーのあらゆる面を改善したいと強く望んでいる。同時に、すでに備えている素晴らしいものを数多く維持しなければならないが、正しい方向に進んでいる」

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アーセナルの指揮官は、ライスがより深い位置でプレーするようになった戦術面の変化にも触れ、この主力選手にピッチ上での限界はないと強調した。

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「彼の資質や能力を制限してはいけないと思う」と続けた。「下がってボールを受けることも、プレーを前進させることもできる。下がってボールを運べるし、攻守の切り替えでは素晴らしい働きができる。競り合いにも勝てる。前に出て受けてからでも、遠くへボールを送る形でも、左右どちらからクロスを上げる形でも、パスでチャンスを生み出せる。セットプレーでもできることは多い。長距離からのシュート力も、もっと生かす必要がある。彼にはそれができる。だからプレーを続けることだ。まだ得られるものはたくさんある」

契約交渉と代表選考からの落選

ライスが新契約締結に近づいていると報じられる一方、アルテタ監督は数年先のMFの役割を見据えるよりも、目先のことに集中している。

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「そこまで先のことは、まだ考えていない」とアルテタ監督は長期的な構想について語った。「もちろん、やるべきことはまだたくさんある。1シーズンという期間で十分だと思う。チーム内での彼の役割には、クラブに関することなど、もう少し時間をかけて構想できる別の側面もあると思う。ただ、彼のパフォーマンスとチームへの影響については、短期的に考えるべきだと思う」

一方、アルテタ監督はノニ・マドゥエケがトゥヘル監督の代表メンバーから外れたことにも言及。代表選考で落選したにもかかわらず、練習に励む姿勢を称賛した。

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「それはトーマスに任せる」と述べた。「選択肢は非常に多く、彼は決断を下さなければならない。今回はそう判断した。それだけのことだ。全面的に彼に任せる。ノニは国外へ行って練習した。彼らしいし、それが彼の姿勢だ。もっと良くなりたいと思っている」

イングランド代表での活動へ

ライスはこれから、ベン・ホワイト、エズリ・コンサ、マイルズ・ルイス＝スケリー、エベレチ・エゼらとイングランド代表に合流する。

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代表戦期間が終われば、アーセナルは国内での好調を維持したいところだ。複数の大会でタイトル獲得を目指す中、アルテタ監督は主力選手たちが負傷せずに戻り、好調を維持してくれることを願っている。