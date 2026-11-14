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ヴィクトル・ギョケレシュはスウェーデン代表で驚異的な得点力を見せており、アーセナルのストライカーは今、同国の歴代最多得点記録を視野に入れている。ギョケレシュは、いずれ伝説的なズラタン・イブラヒモヴィッチを抜き、スウェーデン代表の歴代最多得点者になれると考えている。

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伝説の記録を追って

スウェーデン代表で絶好調のヴィクトル・ギェケレシュが、ズラタン・イブラヒモヴィッチの長年にわたる得点記録を目標にしていると認めた。かつてACミランやマンチェスター・ユナイテッドで活躍したイブラヒモヴィッチは、スウェーデン代表で62得点を挙げて現役を引退。この数字は、現代のスウェーデン人アタッカーには手の届かないものと長く考えられてきた。しかし、アーセナルのFWが得点を重ねるにつれ、不可能が可能になるかもしれないとの見方が広がっている。

ギェケレシュは現在、スウェーデン代表で通算41試合に出場し、25得点を記録。その高い得点率で歴代ランキングを急速に駆け上がっている。直近の代表ウィークでは4試合で4得点を挙げ、土曜日のボスニア・ヘルツェゴビナ戦には、ネーションズリーグ7試合連続得点中の状態で臨む。イブラヒモヴィッチに追いつくことは現実的な目標かと問われた28歳は、長期的には可能だと自信を示した。

「もちろん可能だ」と、『Fotbollskanalen』が伝えている。「そうだね。プレーを続けて、長く代表でプレーできれば。だから、もちろん可能だ。目指すべき目標だよ。100％ね。得点については良い感触がある。もちろん、この調子を維持して代表でゴールを決め続けたい。最高の気分だよ。これ以上はないくらいだ」

歴代得点ランキングを駆け上がる

ギェケレシュは、スウェーデン代表の歴代得点ランキングでトップ10入りに迫っている。あと3得点を挙げれば、スウェーデンサッカー界の名選手であるアグネ・シモンソンとトマス・ブロリンを抜き、歴代9位に浮上する。最近の連続得点は、グレアム・ポッター監督が導入した戦術が機能している証しでもある。このシステムの下、ギェケレシュはリヴァプールのアレクサンデル・イサクとともに攻撃の中心を担い、力を発揮している。

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新体制の下でプレーを楽しんでいる様子のFWは、今大会でも得点を重ね続ける決意だ。ネーションズリーグでの7試合連続得点について問われると、笑顔でこう認めた。「もちろん考えていたよ。それが狙いだ」

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懸かるネーションズリーグ昇格

今回の代表活動期間に懸かっているのは、個人記録だけではない。スウェーデンはネーションズリーグの最上位カテゴリーへの昇格を目指している。土曜日にボスニア・ヘルツェゴビナに勝てば、グループ首位とディビジョンAへの昇格が確定する。将来の主要大会に向けて勢いをつけたいスウェーデン代表にとって、世界の強豪国と対戦することは自然な次のステップだとギェケレシュは考えている。

ソルナでの一戦を終えると、スウェーデン代表は火曜日にポーランドとの試合に臨み、今回の日程を締めくくる。重視するのはチームの成功だが、イブラヒモヴィッチが残した62得点という記録も、アーセナルのストライカーにとって大きな原動力であり続けている。「もちろん、そこにいたい。ネーションズリーグにいる他の国々と同じようにね。強豪国と対戦したい。自分たちの力を試したい」とギェケレシュは語った。

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ポッター監督の戦術の進化

ポッター監督は多くの実力者を先発に組み込み、ギェケレシュを攻撃の先頭に据えている。監督は、ギェケレシュが週の前半に一部個別練習を行ったものの、コンディションに問題はなく、起用可能だと認めた。チームの状態について「全員が出場可能だ。問題はない」と話している。

歴史的な記録への挑戦を続けるFWの姿を見たいファンにとって、朗報だろう。イブラヒモヴィッチに並ぶにはなお37得点が必要だ。それでも現在のペースなら、「不可能」と思われてきた記録も、ついに「ブルテン」と呼ばれる男に脅かされるかもしれない。