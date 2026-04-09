アーセナルのスター選手が突然復帰し、アルテタ監督が安堵した。

アーセナルのアルテタ監督は、プレミアリーグとチャンピオンズリーグのタイトルを争う終盤戦に向け、チームに高い士気が生まれている。

プレミアリーグでは70ポイントをマークし、1試合未消化のマンチェスター・シティに9ポイント差をつけて首位。

チャンピオンズリーグでも準々決勝第1戦でスポルティング・リスボンを1-0で下し、準決勝進出に王手をかけている。

英紙ミラーによると、イペリチ・イゼが予期せず練習に復帰し、チーム士気はさらに向上した。

代表戦中断前に負傷した元クリスタル・パレスの選手には長期離脱が懸念されていた。

国際試合の休止期間直前にふくらはぎを負傷し、6週間の離脱が報じられていたが、木曜の練習にチームメイトと共に戻った。

この復帰は、負傷者が相次ぐチームにとって朗報だ。キャプテンのマルティン・ウーデガードはスポルティング戦で負傷し、この日の練習を欠席した。

さらに、ブカヨ・サカ、ユーレン・ティンバー、リカルド・カラヴィオーリ、ピエロ・ヘンカペも土曜のボーンマス戦準備のため本日の練習を欠席した。

カラヴィオリはスポルティング戦に90分間出場したが、「フットボール・ロンドン」によると回復のため休養したという。

サカはEFLカップ決勝以来戦列を離れ、ヘンカペは国際試合でハムストリングを痛め、しばらく離脱する見込みだ。

プレミアリーグ残り7試合を控えるアーセナルは、アルテタ監督がこれらの問題に対応する必要がある。