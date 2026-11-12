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アーセナルのDFガブリエウ・マガリャンイスが、ハフィーニャのブラジル代表でのコンディション管理を巡る物議を醸した発言について、説明に乗り出した。ハフィーニャは今回の代表活動期間中、出場時間を慎重に管理する必要があると示唆し、厳しい視線を浴びていた。

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コンディションを巡る発言に批判

ラフィーニャは最近、続いている負傷から回復する中で出場時間を管理する必要性について語り、物議を醸した。バルセロナのFWは、カルロ・アンチェロッティが自身の状況を把握していると述べ、代表チーム側にも身体的な制約を考慮するよう求めた。

この発言には否定的な反応が寄せられ、ブラジル代表でプレーする意欲を疑問視する声も上がった。これに対し、ガブリエウは水曜日にシンガポールで行われた記者会見で批判を退け、代表のチームメートの真意が完全に誤解されていると主張した。

誤解を解く

騒動の発端は、ラフィーニャが最近の契約更新セレモニーで語った言葉だった。まだ万全の状態ではないと強調したウインガーは、こう述べていた。「代表監督は僕の出場時間をうまく管理してくれるはずだ。すでに話をしていて、僕のコンディションがまだ100％ではないことも分かっている。バルセロナのファンには、このことを心配しないでほしい」

ガブリエウはすぐに同胞を擁護し、現代のサッカーの過密日程を指摘した。アーセナルのDFは、選手が年間を通じて身体的にも精神的にも最高の強度を維持することはできないと説明した。

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「僕たちは高いレベルでプレーする選手で、常に試合に出たいと思っている」とガブリエウは記者団に語った。『ムンド・デポルティーボ』が伝えている。「ラフィーニャの発言を、多くの人が誤解したと思う。僕たちも人間だし、時には精神的にも休む必要がある」

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チーム内の結束

欧州での過密日程により、選手たちはそれぞれの代表チームに合流するずっと前から疲労を抱えることが多い。ガブリエウは、ウインガーが慎重な対応を求めた背景には、この大きな負担があると強調した。

「欧州では2、3日おきに試合があり、試合数も多い」と続けた。「代表に合流したら、ここでの時間を最大限に生かして学びたいと思っている。でも、発言の一部を誤解する人が多く、ラフィーニャにもそれが起きた」

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外部から批判の声が上がる中でも、ブラジル代表の選手たちはバルセロナのスターをしっかりと支えている。ガブリエウは、チーム内ではラフィーニャの代表への忠誠心を誰も疑っていないと強調した。「チーム内では、彼が休むためにここに来たとか、そういう意味には受け取っていない」と付け加えた。「僕たちは彼が代表にどれほど尽くしているかをよく知っている。彼の献身的な姿勢は模範的で、僕たちにとって理想的な選手だ」

シンガポールでの親善試合を控える

ブラジル代表は現在、シーズン中に行われる国際親善試合2試合に向け、アジアに滞在している。11月14日に日本と対戦し、その3日後には開催国シンガポールと顔を合わせる。

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ラフィーニャにとって、この2試合はピッチ上で自身のコンディションを証明する機会となる。一方、代表のメディカルスタッフには、さらなる状態の悪化を避けるため、出場時間を慎重に管理することが求められる。