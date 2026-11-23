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マンチェスター・ユナイテッドに圧勝したリヴァプールのフロリアン・ヴィルツが、プレミアリーグ王者アーセナルのことを気にかけているとの見方を笑い飛ばした。ドイツ代表MFは日曜午後、アンフィールドで宿敵を圧倒した一戦の主役となった。

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アンフィールドでの大敗、ポチェッティーノに厳しい船出

リヴァプールはマンチェスター・ユナイテッドの指揮官マウリシオ・ポチェッティーノに悪夢のような船出を強いた 。アウェーのユナイテッドは開始15分で崩れ、マタイス・デ・リフトとレニー・ヨロの守備でのミスから、ドミニク・ソボスライに10分の先制点を許した。その後、主審のサミュエル・バロットはヨロに一発退場となるレッドカードを提示した。

その3分後、ヴィルツが大胆なフィニッシュでリードを2点に広げ、後半にはリオ・ングモハとビクトル・ムニョスが得点して大勝を決定づけた。 目に見えて不満を募らせたポチェッティーノは、試合後の取材で判定を批判した 。

際立つ活躍のヴィルツ、両指揮官を称賛

マン・オブ・ザ・マッチに選ばれたヴィルツは、『スカイ・スポーツ』のインタビューでアンフィールドの雰囲気とリヴァプールの進歩を振り返った。

「本当に良かった。試合後の雰囲気は最高だった。僕らも楽しめたし、素晴らしい午後になった」とヴィルツは語った。「調子はとてもいい。でも、それはチームが成長して良くなっているからでもある。その一員でいるだけで自分も成長できるし、今を楽しんでいる」

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また、クラブのアンドニ・イラオラ監督とドイツ代表のユルゲン・クロップ監督が自身の好調を支えているとも語った。

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「2人とも非常に優れた監督で、どちらの下でプレーするのも楽しい」と続けた。「それぞれ違った良さがある。こうした監督が2人もいてくれることをうれしく思うし、幸せなことだ」

ライバルの足踏みで優勝争いに動き

10試合を終え、この勝利でリヴァプールは5位ボーンマスに勝ち点4差をつけ、マンチェスター・シティとブライトンとの差を勝ち点1に縮めた。王者 アーセナルがニューカッスル戦で前半のリードを守れず勝ち点を落とした 一方、ヴィルツは上位3チームすべてを意識していると強調した。

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「そうだね、今日の勝利は間違いなく重要だった。順位表の状況を考えてもね」とヴィルツは説明した。「今週末は上位の多くのチームが勝てなかったから、僕らがそのチャンスを生かせたのは良かった。もちろんレッドカードは試合に少し影響したけど、そこは受け止める。アレックス（イサク）の走り込みがあったからこそ得られたものだし、とても良かった」

リヴァプールはアーセナルに追いつくことを考えているのかと直接問われると、こう答えた。「いや、アーセナルのことを言ったわけじゃない……1位から3位までの、すべてのチームのことだよ。だから分かっていた。僕らはそれについてあまり話さなかったけど、勝ち点を積む大きなチャンスだと全員が分かっていたと思う。このチャンスを生かせてうれしい」

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次はマージーサイド・ダービー、ユナイテッドは立て直しへ

リヴァプールは次の日曜日、マージーサイド・ダービーでエヴァートンの敵地に乗り込む。勝てば、その日の午後遅くにアーセナルがマンチェスター・シティを迎える前に、アーセナルとの勝ち点差は4となる。この機会を生かせば、イラオラ率いるチームは真の優勝候補としての立場を確固たるものにできるだろう。

一方、ポチェッティーノは、全公式戦で34失点を喫しているユナイテッドの守備を早急に立て直さなければならない。この失点数は欧州5大リーグで最多だ。最下位クリスタル・パレスとは勝ち点1差にとどまっており、ユナイテッドは週半ばに敵地でスポルティングと対戦し、6日後にはブレントフォードをホームに迎える。