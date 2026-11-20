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アーセナルは今週末、セント・ジェームズ・パークで厳しい一戦に臨む。ミケル・アルテタ監督は、主力の負傷で選手層が手薄になったチームのやりくりを迫られている。守備の柱の一人が待望の復帰に近づく一方、中盤と攻撃陣には新たな問題が生じた。

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サリバ復帰の朗報も、中盤に負傷者

アーセナルは代表戦期間を終え、土曜夜のニューカッスルとの国内リーグ戦に向けて、負傷者に関する明暗の分かれる知らせを受けた。MFマルティン・スビメンディは先週、スペイン代表としてイングランド戦に出場した際にハムストリングを痛め、数週間の離脱が決まった。その後のMRI検査で負傷が確認されている。

一方、攻撃の中心を担うブカヨ・サカは大腿四頭筋の問題からの回復を続けており、引き続き欠場する。すでに5試合を欠場している。それでもアルテタ監督には金曜日、守備陣にとって心強い知らせが届いた。DFウィリアム・サリバが、 長期離脱につながった背中の負傷から回復し 、ついに試合の登録メンバーに加わる見通しとなった。

サリバは今季まだ公式戦に出場していないが、今回の代表戦期間中には非公開の親善試合2試合に出場し、コンディション調整を進めた。

ニューカッスル戦を前にアルテタ監督がチーム状況を説明

金曜日の試合前会見で取材陣に対応したアルテタ監督は、サリバが実戦形式の試合で十分な状態を示し、北への遠征で起用できる見通しだと認めた。

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アーセナルの指揮官は「［サリバは］準備ができている。良い状態だ。2試合に出場し、とても良いプレーをした」と語った。

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しかし、代表戦で途中退場したスビメンディの状態については、はるかに慎重な口調だった。

アルテタ監督は「［スビメンディは］欠場する。残念ながらハムストリングに軽い問題がある。MRI検査でもそこに問題が見つかった。数週間は離脱することになる」と付け加えた。

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サカの離脱で試されるアーセナルの攻撃陣

サリバの復帰はアーセナルの守備陣を強化する一方、スビメンディとサカを同時に欠くことはチームの対応力を厳しく試す。サカがクリスマスよりかなり早く復帰することは見込まれておらず、アルテタ監督は過密日程の中、攻撃の重要な選手を欠くことになる。

FWの回復見通しについて、アルテタ監督はさらに説明した。「彼はもう一度検査を受けた。回復はとても順調だが、8週間の離脱になりそうだ。現時点で4週間ほどだと思うので、チームに戻るまでにはまだしばらくかかる」

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首位アーセナル、難敵ニューカッスルと対戦

アーセナルはブライトンに5ポイント差をつけて首位に立ち、国内リーグの戦いを再開する。土曜夜のニューカッスル戦は、好調を維持できるかを問われる重要な一戦となる。首位でのリードを守るには、選手層が手薄になったチームが敵地で素早く対応する必要がある。