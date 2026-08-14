少なくともTelegraphは、オシムヘンの移籍の可能性をめぐって、ここ最近、両クラブ幹部の間で協議が行われたと報じている。ただ、この報道では、アーセナルが得点源の獲得可能性について自ら打診したのか、それともガラタサライがオシムヘン獲得の可能性をガナーズ側に持ちかけたのかは不明なままだ。

いずれにせよ、協議のきっかけは別の2選手をめぐる案件だったという。ガラタサライはアーセナルの攻撃的な選手であるガブリエウ・マルティネッリとイーサン・ヌワネリに関心を示しているようだ。とりわけマルティネッリにトルコ王者は強い関心を寄せているようで、Telegraphによれば、ガラタサライはすでにブラジル人の同選手に対して約4500万ユーロのオファーをアーセナルに提示している。

マルティネッリは、これまでにロンドンで7年を過ごしたこともあり、新たな環境への移籍に前向きだという。そしてアーセナルも売却に否定的ではないとみられている。というのも、マルティネッリの契約は来年で満了となるため、延長しない場合、この夏が25歳の同選手に見合った移籍金を得られる最後の機会になるからだ。

オシムヘン、マルティネッリ、ヌワネリ：ガラタサライとアーセナルの間でトレードは実現するのか？

一方、ヌワネリの状況も似ているようだ。アーセナルのミケル・アルテタ監督は、今季に向けて、マルセイユへのあまり成功したとは言えないレンタル移籍からロンドンに戻ってきた19歳の下部組織出身選手を、必ずしも戦力として計算していないとみられている。関心を持つクラブは数多くあるとされ、ガラタサライに加え、エヴァートン、フラム、ミランといったクラブもヌワネリと関連づけられている。

マルティネッリとヌワネリがイスタンブールへ向かい、その代わりにオシムヘンがイングランドの首都へ渡るようなトレードが、ガラタサライとアーセナルの間であり得るのかについては、Telegraphの報道からは読み取れない。また、ガラタサライの得点源の将来をめぐっては、最近になって異なる報道が出ている。

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サウジアラビアのアル・ヒラルがこのナイジェリア代表に関心を示しているとされる中、移籍市場の専門家サシャ・タヴォリエリは当初、ガラタサライは移籍金6500万ユーロ以上であればオシムヘン売却に応じる用意があると伝えていた。だが、その後まもなくタヴォリエリはこの見解を後退させ、ガラタサライはアル・ヒラルに明確な断りを入れ、今夏はエースストライカーを手放すつもりはないと記した。

ヴィクター・オシムヘン：プレミアリーグ移籍説は以前から浮上

古巣のSSCナポリと決裂した後、オシムヘンは2024年にまずレンタルでトルコへ渡った。1年後、ガラタサライは7500万ユーロという高額な移籍金でこのFWを完全移籍で獲得し、2029年までの契約を結んだ。前季、27歳の同選手はリーグ戦15得点でトルコ王者の連覇に貢献。チャンピオンズリーグでは10試合で7得点3アシストを記録した。

オシムヘンのプレミアリーグ移籍をめぐる憶測は、これまでもたびたび取り沙汰されてきた。その中でアーセナルも、たびたび関心を持つクラブの一つとして報じられてきたほか、特にマンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、トッテナム・ホットスパーの名前も挙がっていた。

いずれにせよ、ガナーズは9月初旬の夏の移籍市場閉幕までに、できればもう1人ハイレベルな新戦力のアタッカーを獲得したい考えだ。アトレティコ・マドリーが手放そうとせず、本人はFCバルセロナ移籍を最優先に望んでいるフリアン・アルバレスについては、狙いの一人でありながら獲得は難しそうだ。また、アーセナルが関心を寄せているとされたヴィニシウス・ジュニオールも、レアル・マドリーとの契約延長によって選択肢から外れた。そう考えると、オシムヘンがイングランドのクラブにとって魅力的な第二候補に映っている可能性はある。