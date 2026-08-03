衝撃的な急転劇となった。ニューカッスル・ユナイテッドは今週月曜、アーセナルがブラジル代表MFブルーノ・ギマランイスの獲得に向けて提示した最新の正式オファーを拒否した。両クラブが9300万ユーロで最終合意に達する寸前だったと報じられていたにもかかわらずの結末であり、今夏の目玉となる移籍をまとめようとしていたガナーズの野望にとって大きな痛手となった。

ニューカッスル・ユナイテッドの情報を日々追っている『クロニクル』紙が、この件に関する新たな情報を明らかにした。それは、『BBCスポーツ』や『タイムズ』を含む英国の主要メディアがこれまでに報じ、両クラブの合意が極めて近いと伝えていた内容とは異なるものだった。

繰り返される拒否劇が続く

ブルーノ・ギマランイスの物語は、まるで長編ドラマの様相を呈している。アーセナルは、ニューカッスルを離れてロンドンのクラブに加入することを明確に望んでいる28歳のブラジル人選手の獲得に向けて、粘り強い努力を続けている。

しかし、ニューカッスルはアーセナルからのスター中盤選手獲得に向けた複数のオファーを立て続けに拒否してきた。マグパイズはまず6400万ユーロのオファーを退け、次いで7500万ユーロを断り、さらに8500万ユーロの3度目のオファーも拒否している。

目前の合意が幻に

先週金曜、『BBCスポーツ』や『タイムズ』紙を含む英国の複数の主要メディアは、両クラブの合意が9300万ユーロで極めて近づいていると報じた。これはニューカッスルが当初から獲得を望んでいた金額だった。

移籍交渉は極めて順調に進んでいるように見えた。特に、元オリンピック・リヨンの選手がロンドンのクラブと5年契約に合意した後は、その傾向が顕著となり、この動きは移籍成立に向けたゴーサインとみなされていた。

英国メディアはさらに、ブラジル代表選手が近日中にロンドンに到着し、通常のメディカルチェックを受ける見込みだと伝え、これは移籍が着々と進み、正式発表まであと数歩の段階にあることを示す追加の証拠とみなされた。

ニューカッスルが4度目のオファーを拒否し、姿勢を崩さず

しかし月曜、『クロニクル』紙が重大な衝撃をもたらした。同紙は、ニューカッスルがブルーノ・ギマランイス獲得に向けたアーセナルからの新たな正式オファーを拒否したと伝えたが、そのオファーの具体的な金額は明らかにしなかった。

この拒否は、新シーズン開幕前に中盤の陣容を強化するため、可能な限り早く移籍をまとめることを望んでいたアーセナルにとって、大きな痛手となった。