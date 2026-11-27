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ダビド・ラヤがアーセナルの練習を欠席し、日曜日に行われるマンチェスター・シティとのプレミアリーグの一戦に出場できるか不透明になった。GKは先週末のニューカッスル戦で肩を負傷して以来、離脱している。ミケル・アルテタ監督がエミレーツ・スタジアムでの試合に出場できる望みはまだあると示唆してから、わずか数時間後の欠席だった。

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ラヤがアーセナルの練習を欠席

『デイリー・メール』によると、ラヤは金曜日のアーセナルの練習に参加しなかった。スペイン人GKは先週土曜日、ニューカッスルとの2-2の引き分けで、ウィリアム・オスラと偶然接触して肩を痛め、70分に交代を余儀なくされた。

当初はラヤの長期離脱が懸念され、火曜日のボルシア・ドルトムントとのチャンピオンズリーグ戦ではケパ・アリサバラガが代わって先発した。しかし、検査の結果、手術は必要ないことが分かった。

アルテタ監督の歯切れの悪い説明

ラヤの欠席が報じられる前、アルテタ監督は金曜日早い時間の試合前会見で、GKの状態について明言を避けていた。「分からない。試合までまだ数時間ある。全員を戻そうとしているところだ」と語った。

ラヤが練習しているかと問われると、アルテタ監督は「ええ、全員練習しています」と回答。しかし、GKがダイビングの動きもしているかと聞かれると、「それは分からない」と述べた。マンチェスター・シティ戦にラヤが出場できる望みはあるかという質問にも、「ある」と答えている。

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ケパが出場に備える

練習を欠席したことでラヤの日曜日の試合への出場がなくなったわけではないが、マンチェスター・シティを迎えるまでに間に合うかは、依然として大きな疑問が残る。欠場する場合はケパが代役を務める見込みだ。ラヤは最近、 ジョン・テリーから「世界最高のGK」と称賛されている 。

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アルテタ監督は控えのケパについて、「ケパの経験は並外れている。これまで所属したチームも、獲得したタイトルもそうだ」と信頼を示した。日曜日に先発するGKの名字はAで終わるかと問われると、「おそらく」と答えた。

エミレーツでの優勝争いを左右する一戦

アーセナルはエンツォ・マレスカ監督率いるチームに勝ち点6差をつけて日曜日の一戦に臨む。勝利すれば、その差は9ポイントに広がる。

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また、ブカヨ・サカも欠場する。復帰までには、さらに3週間かかる見込みだ。