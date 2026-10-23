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アーセナルは、太ももを負傷した主力ウインガーのブカヨ・サカを、次のプレミアリーグ、エヴァートン戦で欠くことになる。ミケル・アルテタ監督は負傷直後の状態を懸念していると認め、サカは負傷の詳しい程度を調べるためMRI検査を受ける予定だ。

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サカ負傷でアーセナルに大打撃

サカが土曜日のエヴァートン戦（プレミアリーグ）を欠場することが正式に決まった。25歳のサカは太ももを負傷しており、復帰時期を判断するにはさらなる検査が必要だ。

イングランド代表のサカは、バイエルン・ミュンヘンと2-2で引き分けたチャンピオンズリーグの試合開始わずか10分で負傷した。プレーを続けようとしたものの、最終的には負傷によりピッチを退いた。

アルテタ監督、ウインガーの負傷に懸念

負傷の正確な程度は依然として不明で、アーセナルには大きな懸念が広がっている。アルテタ監督は、損傷の実際の程度を把握するため、サカがさらなる検査を受けていると認めた。

アルテタ監督は金曜日の記者会見で、「患部にかなりの量の液体がたまっていて、負傷の程度を判断するのが難しかったため、今日の午後にMRI検査を受ける。明日には分かるだろう」と語った。

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「さらに何度か検査を受け、専門家の見解を聞く必要がある。選手がピッチを歩いて退くのにも苦労し、動きが制限されているなら、良い兆候ではない。だから、確定的な診断を下して皆さんに伝えられるまで、もう少し辛抱してほしい」

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アルテタ監督、過密日程に不満

今回の負傷を受け、トップレベルにおける選手の健康への懸念が一段と強まっている。主力ウインガーの負傷を機に、アルテタ監督は現代のチームにかかる極めて大きな身体的負担を指摘した。

アーセナルの指揮官は、サッカーの統括団体に対し、より一層の配慮を求めた。チームは身体的な限界まで追い込まれていると強調している。

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「選手たちにこれだけの負担をかけていることを踏まえ、サポートしてもらえれば本当にありがたい」と語り、「私たちは6日足らずで3試合を戦わなければならない。どの試合も非常に厳しく、最後の瞬間まで追い続けている」と続けた。

チームを待ち受ける厳しい日程

アーセナルは当面、攻撃陣で最も影響力のある選手の一人を欠いて国内での試合に臨まなければならない。サカが長期離脱を強いられるかどうかを見極めるため、クラブは週末に判明するMRI検査の結果を待つことになる。

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まずは今週土曜日、ホームでエヴァートンを相手に勝ち点3を獲得することが目標だ。アルテタ監督は右サイドの大きな穴を埋めるため、攻撃陣の起用法を調整する必要がある。

リーグ戦の後も過密日程は緩和されない。アーセナルは続く火曜日、リーグカップ4回戦で4部所属のフリートウッド・タウンとのアウェー戦を予定している。