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プレミアリーグの強豪アーセナルとリヴァプールは今週、欧州の舞台でプレーするガラタサライの司令塔アレクセイ・バトラコフを視察するために関係者を派遣し、スカウティングを強化した。21歳のロシア人アタッカーは、少年時代から所属したロコモティフ・モスクワから今夏移籍して以降、トルコで急速に注目を集めている。

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イングランドのスカウトがフランスでの勝利を視察

『TEAMtalk』によると、アーセナルとリヴァプールの関係者は水曜夜、ロシア人攻撃的MFを直接評価するためフランス北部へ向かった。ガラタサライがリールを4-2で下した試合で若手選手がゴールを決め、両クラブのスカウトは好印象を抱いた。マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、マンチェスター・シティも、この台頭する才能を今夏の早い時期から追っている。

トルコ移籍で政府の制裁による障壁が解消

Getty Images

英国のクラブはこれまで、ウクライナでの戦争をめぐる英国政府の制裁により、ロコモティフと直接交渉することを禁じられていた。制裁はロシアのクラブとの移籍交渉を制限するものだった。しかし、同選手が2500万ユーロでイスタンブールへ移籍したことで、その障壁はなくなり、プレミアリーグの獲得希望クラブも交渉できるようになった。

ガラタサライはブルーノ・フェルナンデスの獲得を断念した後、パリ・サンジェルマンがこの司令塔をチェックしていたにもかかわらず、フェラン・トーレスとマグネス・アクリウシュの獲得交渉を優先した機会を捉え、契約を取り付けた。

トルコに到着して以来、このMFは新たな環境に素早く適応し、先発した最初の6試合で2ゴール2アシストを記録している。

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契約条項が強豪クラブの関心を引く

スュペル・リグの強豪は、今夏加入した同選手がすぐに結果を出したことを喜んでおり、売却するつもりはない。ただ、契約上の特定の条項によって、クラブの意向にかかわらず移籍が実現する可能性がある。

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バトラコフの契約には約5000万ポンドの契約解除条項が含まれており、イングランド、スペイン、イタリア、ドイツの欧州4大リーグに所属するクラブにのみ適用される。

その定額を支払えば、トルコのクラブはロコモティフに支払った額のおよそ2倍を手にする一方、獲得に関心を寄せるプレミアリーグのクラブには、移籍を実現するための明確な道が開ける。

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5クラブによる争奪戦の可能性

Getty Images

アーセナルとリヴァプールがリール戦の視察にスカウトを派遣したことは、今後の移籍市場を前に獲得への関心を正式に示すか検討するうえで、注目すべき一歩となる。国内のライバル3クラブも同選手の成長を注意深く見守っており、好調が続けばプレミアリーグの5クラブによる激しい争奪戦が繰り広げられる可能性がある。バトラコフは当面、欧州の強豪が見守るなか、イスタンブールでの好スタートをさらに発展させることを目指す。