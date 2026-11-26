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ジョアン・ガドゥはアーセナル戦での圧巻の活躍以前から、ドルトムントで複数の強豪クラブの関心を集めていたようだ。

『ビルト』によると、アーセナル、リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッドが19歳のセンターバックに注目しているという。だが、ドルトムント内部に動揺や懸念はない。ガドゥは2031年までの長期契約を結んでおり、契約解除条項もないためだ。ドルトムントでは、8000万ユーロ未満での売却を検討する者は誰もいないという。

フランス人DFへの関心は、 火曜日にロンドンで行われたチャンピオンズリーグでの圧巻のパフォーマンス を受け、さらに強まっただろう。ガドゥは守備で完璧に近いプレーを見せ、見事な単独突破からマクシ・バイアーの同点ゴールをアシストした。

挙げられたイングランドのクラブに加え、古巣のパリ・サンジェルマンも獲得争いに加わる可能性がある。ガドゥは同クラブで育成されたが、トップチームでの出場機会が見込めず、1000万ユーロでRBザルツブルクへ移籍した。

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ドルトムントで際立つガドゥの総合力

オーストリアから約2000万ユーロでドルトムントに加入したガドゥは、デビューシーズンから好調を維持。ニコ・コヴァチ監督の下、ヴァルデマール・アントン、ニコ・シュロッターベックとともに3バックの定位置を確保している。

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この若きDFが備える総合力は印象的だ。身長1.95メートルの恵まれたフィジカルを持ち、対人戦では妥協を許さず、激しく粘り強い。驚くべきスピードも兼ね備え、時速36.55キロを記録した現在、ブンデスリーガで3番目に速い選手となっている。アーセナルとの1-1の試合後、得点者のバイアーは 「彼は本当に怪物だ」と端的に評した。

コヴァチ監督はガドゥの成長に向け、個別指導にも熱心に取り組んでいるという。 スポーツディレクターのオーレ・ブックも最近、こう示唆した。「ここ数週間の彼は本当に素晴らしいと思う。実際、毎週一つずつ課題を改善している。コーチングスタッフは彼と非常に緻密に取り組んでいる。ミーティングと分析を絶えず行っている。進歩は週ごとに見て取れると思う」

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個別トレーニングにはポジショニングとヘディングが含まれるという。特に空中戦では、技術面でまだ改善の余地がある。