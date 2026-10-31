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プレミアリーグのアーセナルとニューカッスル・ユナイテッドは、クルゼイロの若きMFエドゥアルド・パペの獲得を巡り、ドイツの強豪バイエルン・ミュンヘンと争う構えだ。17歳の有望株はブラジルでまだトップチームデビューを果たしていないものの、ユース年代での成熟したプレーによって、すでに欧州の一流スカウトたちの注目を集めている。

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欧州の強豪クラブがブラジルの逸材を追跡

『TEAMtalk』によると、プレミアリーグの2クラブは、この10代の守備的MFの成長を注視している。争奪戦にはブンデスリーガの強豪バイエルンも加わり、競争が激化している。クルゼイロのU-17、U-18チームで印象的なプレーを見せてきたパペは、そのプレースタイルをスペインの名MFブスケツやロドリになぞらえられている。スカウト陣は、ポジショニングの判断力と、ピッチ中央から試合のテンポを操る能力を高く評価している。

引き下げられた想定移籍金に海外クラブが関心

クルゼイロは現在、パペの経済的権利の過半数を保有し、2029年までの契約を結んでいる。この契約には、国外クラブ向けに高額な1億ユーロ（8330万ポンド／1億1160万ドル）の契約解除条項が設けられている。ただし、複数の情報筋によると、クルゼイロはより現実的な4000万ユーロ（3330万ポンド／4460万ドル）前後での移籍を認める意向だという。

アーセナルとニューカッスルが引き続き獲得を有力視される一方、バイエルンは今月、スイスで開催されたU-18チームによるUEFAフレンドシップカップでプレーするパペを視察するためにスカウトを派遣し、獲得に向けた動きを強めた。現行契約はさらに3年間続くため、クルゼイロには移籍金を得るために急いで売却する財政上の必要はない。当面はアカデミーからトップチームへと続く育成過程で、パペを育てていく考えだ。

他の強豪クラブもユース年代の大会を視察

今年行われたU-17南米選手権で際立った活躍を見せたことで、このゲームメイカーへの関心は、現在獲得レースをリードする3クラブ以外にも広がっている。プレミアリーグのライバルであるマンチェスター・シティ、チェルシー、ボーンマスも、同大会でのプレーを視察するためにスカウト担当者を派遣していた。

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さらに、レアル・マドリー、アトレティコ・マドリー、ビジャレアル、モナコも、このMFに関心を示していると報じられている。欧州各地で獲得を望むクラブが増えているものの、正式なオファーはまだ届いていない。関心を寄せるクラブの大半は、パペが成人するまで離れたところから成長を見守る構えだ。

年齢制限でイングランド移籍は先送り

英国のEU離脱後の移籍規則では、英国のクラブは18歳未満の国外選手を獲得できない。そのため、パペがプレミアリーグへの移籍を実現できるのは、2027年3月に18歳を迎えた後の夏の移籍市場からとなる。パペがトップチームでの出場機会をつかもうとする中、クルゼイロは今後数カ月にわたり同選手をチームにとどめるとみられる。それでも、欧州の有力クラブのスカウト部門は、今後2回の移籍市場を見据え、引き続き成長を追っていく。