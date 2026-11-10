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プレミアリーグ王者アーセナルとアトレティコ・マドリーが、今冬の衝撃的なトレードについて交渉する可能性があると報じられている。浮上している案では、MFマルティン・スビメンディがスペインの首都へ向かう一方、FWフリアン・アルバレスはアーセナルでイングランドサッカー界に復帰することになる。

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アーセナルとアトレティコ・マドリーの大型トレード案が浮上

アーセナルとアトレティコ・マドリーが、今冬の移籍市場で大型の選手交換に合意する可能性がある。スペインのメディア『RNE』は、守備的MFのマルティン・スビメンディがメトロポリターノへ移り、アルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスがノースロンドンへ向かう可能性があると報じた。

スビメンディは、レアル・ソシエダで数々のタイトルを獲得した後、2025年7月に移籍金5580万ポンドと報じられた契約でエミレーツ・スタジアムにやって来た。

しかし、スペイン代表MFは今季、トップチームでの出場機会が限られている。

中盤の激しい競争で出場時間を得られないスビメンディ

アーセナルが優勝した2025-26シーズンにはリーグ戦全試合に出場したスビメンディだが、今季はミケル・アルテタ監督の下で出場機会が少なくなっている。

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27歳のスビメンディは、プレミアリーグで先発出場が一度もなく、出場時間はわずか100分。デクラン・ライス、ブルーノ・ギマランイス、マイルズ・ルイス＝スケリー、ミケル・メリーノとの激しいポジション争いに直面している。

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RNEのスポーツ部門ディレクター、シルビア・バルバ氏は「スビメンディは夏にアーセナルを離れていた可能性があり、レアル・マドリー行きの話も出ていた」と報じた。「冬の移籍市場では、フリアンに代わる選手としてアトレティコ・マドリーに加入する可能性がある」

ディエゴ・シメオネ監督の下で苦しい時期を過ごすアルバレス

アルバレスも、2024年8月にマンチェスター・シティからクラブ史上最高額の9500万ユーロで移籍した後、スペインでの今季はもどかしいスタートを切っている。

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昨季は公式戦49試合で20ゴールを挙げたワールドカップ優勝経験者だが、今季はディエゴ・シメオネ監督率いるチームで12試合に出場し、わずか2ゴールにとどまっている。

バルバ氏はFWの状況について「アーセナルはフリアンを気に入っているが、彼はまだ明らかにコンディションが整っていない」と付け加えた。「アトレティコ・マドリーとフリアンの関係はうまくいっていない」

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冬の移籍市場が解決の機会に

アルバレスは夏、バルセロナへの移籍が実現しなかった後、アトレティコを離れたい意向を明確にしていた。

両選手とも今季を立て直すために新たなスタートを求めており、シーズン途中の交換移籍が両クラブの戦術上の課題を解決する可能性がある。

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アーセナルとアトレティコ・マドリーは、冬の移籍期限が近づく中、引き続き状況を注視する。