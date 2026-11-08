バルセロナの女子チームが、ホームのヨハン・クライフ・スタジアムで行われたスペインリーグの一戦で、マドリードCFF（女子サッカーの独立クラブ）を5－1で下す大勝を収めた。これによりカタルーニャのチームは好調な結果を継続し、大会で無敗の記録を維持。2位のレアル・マドリードとの差を勝ち点4に広げ、来たる次の木曜日に控えるアーセナルとの対戦を前に弾みをつけた。

ペレ・ロメウ監督はこの試合を利用して主力の何人かを休ませ、スターティングメンバーに変更を加えて若手に出場機会を与えた。これはスポティファイ・カンプ・ノウで控える欧州の大一番に向けた準備である。

先発メンバーにはパトリ・ギハーロ、ファン・アステン、アイタナの姿がなかった。このカタルーニャ出身の中盤の選手は1分も出場しなかった。一方でロサリアはダービーマッチをフル出場した後も定位置を保ち、シドニーが右サイドバックを務め、センターバックではマルティナ・フェルナンデスの隣にアイシャが起用された。

試合開始に先立ち、へスス・デ・ミゲルを悼む感動的なセレモニーが行われた。選手たちは国歌の演奏なしにピッチに入場し、パウ・カザルスの楽曲『鳥の歌』の調べに合わせて黙祷を捧げた。その後、9分にも試合が再び止められ、彼の追悼が行われた。

バルセロナは明確な攻撃的プレッシャーで試合を開始し、ピナが早い時間に先制点を奪いかけたが、GKベレンに阻まれた。しかしマドリードCFFも競り合う意欲を見せ、前方からのプレッシャーに頼り、ボール支配でホームチームに食らいつこうと試みた。

だがカタルーニャ勢の支配がアウェイチームを自陣に押し込め、その守備を突破しようとする試みが繰り返された。なかでも際立ったのは右サイドからのグラハム・ハンセンのクロスだった。

一方でバルセロナは、アイシャの力強い守備のおかげで相手のカウンター攻撃の危険性を抑え込むことに成功した。彼女はマドリードCFFの最も重要な攻撃の切り札であるオバンバとの対決で優位に立った。

前半終了前、バルセロナはその優位を2点に結びつけた。まずブルフツがヒークマンのボールをペナルティエリア内で生かして先制点を奪い、GKベレンをかわしてボールをネットに収めた。

その少し後、エバ・パホルが強烈なシュートで2点目を加えた。これはピナの際立った個人技から始まった組織的な攻撃の後、ケイロリンが決定的なパスで組み立てを続けた末の得点だった。

後半開始とともに、ペレ・ロメウは3人の交代を行い、アイシャ、ブルフツ、グラハム・ハンセンに代えてファン・アステン、カルラ・フリア、パトリ・ギハーロを投入した。また、マルタ・トレホンに歴史的な瞬間での出場機会を与えた。彼女はバルセロナのユニフォームで通算500試合目の公式戦に到達し、メラニー・セラノとアレクシア・プテジャスに次いでこの偉業を達成した3人目の選手となった。

3点目も遅れずに生まれた。パトリ・トレホンが6ヤードエリア内へ精度の高いクロスを送ると、カルラ・フリアがこれに合わせてシュートをネットに決めた。

バルセロナは優位を保ち続け、パトリ・ギハーロがロサリアが用意したボールを生かしてペナルティエリア外から強烈なシュートで4点目を加えた。その後、ピナがパトリ・ギハーロからのパスを受け、カルラ・フリアとの新たな連携の末に5点目を締めくくった。

終盤、マドリードCFFは面目を保つ得点を挙げることに成功した。アルバ・ルイスがボールをコナンにパスし、コナンがペナルティスポット付近でこれを受けてバルセロナのゴールにシュートを決め、試合はホームチームの5－1の勝利で幕を閉じた。

この勝利でバルセロナはスペインリーグでの力強いパフォーマンスを継続し、土曜日のレアル・マドリードのつまずきを生かして差を勝ち点4に広げた。ペレ・ロメウのチームは、来たる次の木曜日に控える欧州の大一番でアーセナルを迎える前に、重要な精神的後押しを得ることになった。