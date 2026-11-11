アーセナルで先発の座を失ったマルティン・スビメンディ、チェルシーとアトレティコ・マドリーへの移籍の噂について沈黙を破る

ズビメンディ、アーセナル退団の噂を否定
ズビメンディは、冬の移籍市場でアーセナルを退団する可能性が高いとの報道を否定した。今夏にブルーノ・ギマランイスが加入して以降、同MFの今季の出場時間は大幅に限られている。
1月を前に、スペイン代表のズビメンディにはアトレティコ・マドリーとチェルシーが関心を寄せていると報じられている。ディエゴ・シメオネ監督はズビメンディをスペインに呼び戻すことを望み、チェルシーのシャビ・アロンソ監督も関心を示しているという。しかし、ズビメンディは退団が迫っているとの見方をきっぱりと否定。アーセナルの先発の座を取り戻す決意を変えていない。
絶えない移籍報道に戸惑うMF
レアル・ソシエダから6000万ポンドで加入したズビメンディは、移籍の噂が絶えないことに驚いていると認めた。『マルカ』の取材に応じ、噂を報じる際にはもっと慎重になってほしいと語った。
「正直に言うと、私も報道に驚くことがある」とズビメンディは説明した。「冬の移籍市場が近づき、噂が出るのは理解している。でも、何を報じるかについて、もう少し慎重になる必要があると思う。誰にだって所属するチームがあり、それを尊重しなければならない。私も退団が近いという記事を読んだが、まったくそんなことはない」
アルテタ監督は今季の方針を明確に説明
1年半前、ズビメンディのアーセナルでのキャリアは好調な滑り出しを見せたが、昨季終盤には疲労によってマイルズ・ルイス＝スケリーにポジションを譲った。今季はここまでプレミアリーグで先発出場がない。それでもズビメンディは、ミケル・アルテタ監督が状況について率直に話してくれたと明かした。
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「シーズンの初めにミケルと話した。新加入選手がいて、全員に出場時間が与えられると伝えられた。そして今、私たちはその出場時間を勝ち取るために戦っている」
「理解している。私にとって、私たちは欧州のベスト5に入るチームだからだ。出場時間を得ることがこれほど難しくなる競争に、私も加わっている。私は辛抱強い。多くの時間プレーしていたところから、あまり出場しない役割に変わっても、良い面を見ることができる」
エミレーツ・スタジアムで戦い続ける
アーセナルは年末の祝祭期間に向けて過密日程を迎える。試合が立て続けに行われるなか、ズビメンディは中盤のレギュラーの座を取り戻す機会がいつ訪れてもおかしくないと分かっている。ただ、その前にまずはスペイン代表での活動に集中する。スペイン代表はUEFAネーションズリーグの2試合を予定しており、木曜日にチェコと対戦し、日曜日にはイングランドとの厳しい一戦に臨む。