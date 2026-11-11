アーセナルで先発の座を失ったマルティン・スビメンディ、チェルシーとアトレティコ・マドリーへの移籍の噂について沈黙を破る

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マルティン・スビメンディは、厳しいシーズン序盤を過ごしたことを受けて浮上した、1月のアーセナル退団をめぐる憶測を否定した。スペイン代表の同選手は、先発出場の機会をめぐる競争が激しい中でも、ミケル・アルテタ監督の下で中盤のポジションを勝ち取るために戦う覚悟があると強調している。

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ズビメンディ、アーセナル退団の噂を否定

ズビメンディは、冬の移籍市場でアーセナルを退団する可能性が高いとの報道を否定した。今夏にブルーノ・ギマランイスが加入して以降、同MFの今季の出場時間は大幅に限られている。

1月を前に、スペイン代表のズビメンディにはアトレティコ・マドリーとチェルシーが関心を寄せていると報じられている。ディエゴ・シメオネ監督はズビメンディをスペインに呼び戻すことを望み、チェルシーのシャビ・アロンソ監督も関心を示しているという。しかし、ズビメンディは退団が迫っているとの見方をきっぱりと否定。アーセナルの先発の座を取り戻す決意を変えていない。

絶えない移籍報道に戸惑うMF

レアル・ソシエダから6000万ポンドで加入したズビメンディは、移籍の噂が絶えないことに驚いていると認めた。『マルカ』の取材に応じ、噂を報じる際にはもっと慎重になってほしいと語った。

「正直に言うと、私も報道に驚くことがある」とズビメンディは説明した。「冬の移籍市場が近づき、噂が出るのは理解している。でも、何を報じるかについて、もう少し慎重になる必要があると思う。誰にだって所属するチームがあり、それを尊重しなければならない。私も退団が近いという記事を読んだが、まったくそんなことはない」

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アルテタ監督は今季の方針を明確に説明

1年半前、ズビメンディのアーセナルでのキャリアは好調な滑り出しを見せたが、昨季終盤には疲労によってマイルズ・ルイス＝スケリーにポジションを譲った。今季はここまでプレミアリーグで先発出場がない。それでもズビメンディは、ミケル・アルテタ監督が状況について率直に話してくれたと明かした。

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「シーズンの初めにミケルと話した。新加入選手がいて、全員に出場時間が与えられると伝えられた。そして今、私たちはその出場時間を勝ち取るために戦っている」

「理解している。私にとって、私たちは欧州のベスト5に入るチームだからだ。出場時間を得ることがこれほど難しくなる競争に、私も加わっている。私は辛抱強い。多くの時間プレーしていたところから、あまり出場しない役割に変わっても、良い面を見ることができる」

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エミレーツ・スタジアムで戦い続ける

アーセナルは年末の祝祭期間に向けて過密日程を迎える。試合が立て続けに行われるなか、ズビメンディは中盤のレギュラーの座を取り戻す機会がいつ訪れてもおかしくないと分かっている。ただ、その前にまずはスペイン代表での活動に集中する。スペイン代表はUEFAネーションズリーグの2試合を予定しており、木曜日にチェコと対戦し、日曜日にはイングランドとの厳しい一戦に臨む。