アーセナルが、前回のワールドカップでイングランド代表の先発メンバーだった選手の獲得で、突如として合意に近づいている

エズリ・コンサがアストン・ビラからアーセナルへ移籍する見通しだと、The Athleticが水曜午後に報じた。イングランド王者は、ウィリアム・サリバとユリエン・ティンバーがなお負傷中であることから、最終ラインの強化を望んでいる。

アストン・ビラの要求額と、アーセナルがコンサに支払う用意のある金額にはなお開きがあるものの、その差は今後数日で埋まる見込みだ。

28歳のDFは、Transfermarktによると現在も4500万ユーロの市場価値があり、バーミンガムで2028年半ばまで契約を残している。

コンサはロンドンで、最終ラインを強化する理想的な存在と見なされている。サリバは背中の負傷を抱えており、当面の復帰は見込まれていない。ティンバーも依然として万全ではない。

コンサは昨夏、アメリカ、メキシコ、カナダで開催されたワールドカップでイングランドの先発メンバーだった。アルゼンチンとの準決勝（1-2）でのみ先発しなかった。

右サイドバックでもプレーできるこのDFは、チャールトン・アスレティックでキャリアをスタートし、その後ブレントフォードへ移籍した。2019年にはビラが1300万ユーロで獲得した。