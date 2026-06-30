アーセナルが「世紀の取引」を準備中…イザックの記録更新へ！

アーセナルは今夏、アストン・ヴィラのモーガン・ロジャース獲得へ最終交渉に入っており、成立すればイングランドサッカー史上最高額となる。

スペイン紙「マルカ」によると、アーセナル首脳陣は1億3000万ポンド（約1億5000万ユーロ）の最終オファー準備を進めている。 アストン・ヴィラは、スペイン人監督ウナイ・エメリの下で好パフォーマンスを見せた主力選手を残留させたいとして、最初のオファーを拒否した。

アーセナルはアルテタ監督の指示で攻撃陣の補強最優先候補としてロジャースをリストアップ。プレミアリーグ制覇を達成したイングランド代表FWが、今後のプロジェクトに不可欠だと判断した。

23歳のロジャースは約1ヶ月前にUEFAヨーロッパリーグのMVPに選ばれ、今季14ゴール12アシストを記録。複数の攻撃指標でトップに立ち、欧州屈指のスターへと成長した。

この活躍で市場価値は急騰し、今夏注目の移籍候補となった。ヴィラは看板選手の流出阻止という難題に直面している。

この金額で移籍が実現すれば、アーセナルは昨夏リヴァプールへ1億2500万ポンドで移籍したスウェーデン人FWアレクサンダー・イサックの英国記録を更新し、ロジャースの移籍金がイングランドサッカー史上最高額となる。