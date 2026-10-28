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アーセナルがカラバオカップ4回戦でリーグ2の格下フリートウッド・タウンにまさかの敗戦を喫し、敗退が決まると、ミケル・アルテタ監督は怒りを隠せなかった。ハイベリー・スタジアムでの散々な一夜、10代の有望株マックス・ダウマンの軽率な行為によって数的不利に陥った北ロンドンの強豪。アルテタ監督がタッチライン際でダウマンを激しく叱責する姿が見られた。

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アルテタ監督、退場した10代の有望株を叱責

攻撃の迫力を欠いたアーセナルの中で、数少ない光明となっていた若手MFは、85分に退場処分を受けた。フリートウッドのハリソン・ニールを反射的に蹴ったためだ。ダウマンが肩を落としてトンネルへ向かうと、アルテタ監督は腕を組んで立ち、アカデミー出身の選手を厳しい言葉で叱責した。

この一件は、本来なら若手選手の成長を示す節目となるはずだった一戦に影を落とした。それまでダウマンは、カイ・ハヴァーツやユリエン・ティンバーといったトップチームの選手に危険なボールを供給し、好印象を残していた。技術面で有望なプレーを見せた一方、冷静さを保てなかったことに、指揮官はタッチライン際で憤りをあらわにした。アルテタ監督の苛立ちは、このカップ戦の最中にダウマンが特定の指示を守らなかったことによるものとみられる。

10代の選手との激しいやり取りについて問われたアルテタ監督は、BBCラジオ5ライブに対し、話し合ったのは「試合前にすでに話していたこと」だと認めた。

ダウマン、1カ月で2度目の退場

高い評価を受ける若手にとって、今回の規律違反は懸念すべき傾向を示している。わずか1カ月の間に2度目の退場となったためだ。ダウマンはU-19イングランド代表としてプレーした際にも退場処分を受けている。その時は相手選手からの激しいプレーにいら立ち、無謀なタックルを仕掛けて退場となった。アルテタ監督は、ダウマンが挑発の標的になりつつあることを懸念しているようだ。

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一方、アルテタ監督は今回の場面そのものについて結論を求められると、慎重な姿勢を崩さず、最終的な判断の前に映像を確認する必要があると述べた。「あのカメラ映像では分かりにくい。だから、まずは映像をきちんと見直し、それから状況を判断したい」とアーセナルの指揮官は説明した。

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アーセナル、リーグ2の相手に屈辱の敗戦

この退場は、プレミアリーグの優勝を争うアーセナルにとって、屈辱的なカップ戦敗退の締めくくりとなった。マルティン・スビメンディや、フリートウッドの先制点を帳消しにする同点ゴールを決めたヴィクトル・ギェケレシュといった実績ある選手が出場したにもかかわらず、アーセナルは90分間で勝ち越し点を奪えなかった。決定力不足が響き、リーグ2で18位につける相手に敗れた。

試合は最終的にPK戦へ進み、ブルーノ・ギマランイスのキックがセーブされ、ホームチームの5-3での勝利が決まった。アルテタ監督がベンチから投入した選手の顔ぶれを考えれば、遠征したサポーターにとって衝撃的な結果だった。番狂わせを避けるべく、マルティン・ウーデゴール、ベン・ホワイト、エベレチ・エゼらが投入されたが、リーグ2のチームは守り抜き、歴史的な勝利を収めた。

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リヴァプール戦を前に、アーセナルのウイング陣に苦境

この痛手となる敗戦により、今週日曜日のリヴァプール戦を控えるアーセナルは、極めて不安定な状況に置かれた。とりわけ、両サイドの攻撃陣で突如として危機が生じている。アルテタ監督にとって最悪のタイミングで、サイドの選択肢は大幅に減った。すでに厳しい状況にダウマンの出場停止が重なり、ブカヨ・サカは約6週間の離脱が続き、クリストス・ツォリスも試合に出られるコンディションを取り戻そうとしている。

さらにアルテタ監督は試合後の会見で、ノニ・マドゥエケも負傷に苦しんでいると認めた。アーセナルはサイドの本職選手を控えにほとんど置けないまま、重要なプレミアリーグの大一番に臨む。