アーセナルは土曜のプレミアリーグでニューカッスルを1-0破り、優勝へ前進した。10分、エゼの鮮やかな一撃が決勝点。FA杯決勝進出で1試合多いマンチェスター・シティに再び3点差をつけた。

ニューカッスルは臆することなく立ち上がり、序盤に2度チャンスを作った。しかし10分、エゼがペナルティエリア外から左上に強烈なシュートを決め、アーセナルが先制した。

前半はほぼ危ない場面がなかったが、ラヤはトナリのシュートを止めきるのが精一杯だった。さらにハヴェルツが負傷交代し、ギョケレスが入った。1－0のリードながら、試合はまだどちらに転んでもおかしくない状況だった。

後半早々にはエゼに代えてガブリエル・マルティネッリを投入。1-0のリードは安泰ではなく、ファンも緊張感を保った。

飛び出したGKポープがボールを空振りし、ペナルティエリア外でギョケレスを倒したが、イエローカードだけで済んだ。直後、長身FWウォルテマデが投入されたニューカッスルは、ウィッサが至近距離から枠上に外し、同点機を逃した。

大きな歓声の中、ブカヨ・サカが試合終了間際にピッチに登場した。アーセナルにとっては、特に7分間のロスタイム中がハラハラする展開だった。北ロンドンで試合終了の笛が鳴ると、大きな安堵の息が漏れた。