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レアル・マドリーは来季に向けて中盤の補強を視野に入れ、移籍市場で動いている。そうしたなか、アーセナルはマドリーのマルティン・スビメンディへの関心を利用しようと、ブラジル人FWエンドリッキを含むトレードを持ちかけている。だが、このシナリオはクラブ首脳陣とジョゼ・モウリーニョ監督の明確な拒否に直面した。

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レアル・マドリーは、スビメンディ獲得を容易にするために冬の移籍市場でエンドリッキを手放すという案を完全に否定した。イングランドでは、アーセナルのMFがこのブラジル人FWとの交換でサンティアゴ・ベルナベウに移籍する可能性が取り沙汰されているが、クラブは両選手の案件を別々に扱っていると強調している。

サンティアゴ・ベルナベウでのセルタ戦を前にした記者会見で、モウリーニョ監督の姿勢は明確だった。指揮官はエンドリッキの残留の重要性を強調し、「私にとって、レアル・マドリーはエンドリッキよりも重要だ。彼は素晴らしい人間で、私は彼をとても気に入っている。だが、レアル・マドリーには彼が必要であり、レアル・マドリーの監督にも彼が必要なのだ」と語った。同選手をチームのプロジェクトに留めたいという意思を示すメッセージだ。

攻撃陣の選択肢が豊富なため、このブラジル人FWの出場機会は限られているものの、モウリーニョ監督は苦しいシーズン序盤を過ごした彼に、より多くのプレー時間を与え始めている。

また、エンドリッキは攻撃陣の序列でカルロス・エスピを上回っている。エスピが結果を残しているにもかかわらずだ。さらに前線の複数ポジションをこなせることから、右ウイングの起用でもブラヒム・ディアスより優先されている。

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一方、レアル・マドリーは来季に向けて中盤の補強ポイントの検討を続けている。ただし、負傷や緊急事態によって新戦力の獲得が必要にならない限り、冬の移籍市場で動く意向はない。

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スビメンディは引き続き候補の一人だ。ただし、同選手の評価はクラブ首脳陣よりもモウリーニョ監督の方が高く、この関心がエンドリッキ放出の可能性と結びついているわけではない。

アーセナルもまた、マルティン・ウーデゴールの成功例の再現を狙っている。ウーデゴールはロンドンのクラブがレアル・マドリーから獲得し、その後ミケル・アルテタ監督のプロジェクトにおける中心選手の一人となった。アーセナルはエンドリッキも同様の投資になり得ると考えている。特に彼は、ジュニ・カラファトをはじめとするレアル・マドリーのスカウト陣の目に留まった若き逸材だ。しかし、レアル・マドリーにはこの動きを後押しする意思も、交換取引に応じる意思もない。

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アーセナルがこのブラジル人FWの獲得を望むなら、レアル・マドリーが納得する金銭面のオファーを提示する必要がある。加えて、選手本人が完全移籍を受け入れることも欠かせないが、それは容易ではなさそうだ。エンドリッキはレアル・マドリーのユニフォームを着て自らの実力を証明したいと考えており、サンティアゴ・ベルナベウでの成功を最大の目標に据えている。一方のモウリーニョ監督も、タイトル争いが激しさを増すシーズン後半に、彼をより一層活用することを見込んでいる。