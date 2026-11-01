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ミケル・アルテタ監督は、敵地でリヴァプールに1-0で勝利し、アンフィールドでのプレミアリーグ勝利を14年ぶりに挙げたアーセナルの精神力を称えた。アーセナルがフリートウッド・タウンにカラバオカップから敗退させられてからわずか4日後の日曜日、カイ・ハヴァーツが決勝点を挙げた。スペイン人指揮官は、敵地で相手を破ることこそ、自分がこの仕事をしている理由だと強調した。

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アルテタ監督、アンフィールドでの勝利に「非常に誇らしい」

アルテタ監督は『スカイスポーツ』に語った。「非常に誇らしい。14年ぶりだ。本当に長い時間だった。今日、クラブに関わるすべての人を非常に誇らしい気持ちにできたはずだ。勝ったからだけではない。勝ち方、そして示した精神もそうだ。特に、4日前に勝つべき相手に敗れてカップ戦から姿を消したことを考えればね。それがこの競技の不思議なところだ。本当に苦しい状況に追い込まれることもあるが、4日後には歴史的なことを成し遂げる機会が巡ってくる。そして、我々はそれを成し遂げた」

この結果が監督として自身にとって何を意味するかと問われると、こう続けた。「非常に誇らしい。これは成し遂げたいと思っていたことだ。達成したい挑戦であり、使命だった。長年できていなかったことに挑むのは大好きだ。チェルシーとのアウェー戦、マンチェスター・ユナイテッドとのアウェー戦も同じだった。そうした相手に勝つことが目的であり、モチベーションだ。我々が今やっていることに取り組む理由でもある」

フリートウッド戦の敗北がアーセナルの原動力に

アルテタ監督はBBCの『マッチ・オブ・ザ・デイ』に対し、カップ戦敗退がチームに新たな意欲をもたらしたと語った。「この勝利は、とりわけクラブに関わるすべての人のためのものだ。ここで14年間勝てなかったのは長い。ここ数日、フリートウッドに敗れた後、我々は『物事には理由があって起こる。あの敗北が新たな弾みと飢え、そして成し遂げられるという信念を与えてくれる』と話していた。今日、チームがここで成し遂げたことは信じられないほど素晴らしい」

また、リヴァプールのカウンターへの対応についても説明した。「試合の流れはあっという間に変わり得る。彼らはクリアミスやスローインのミスからでも、縦への攻撃を仕掛けられる。それだけの質がある。4人、5人が自陣のペナルティーエリアへ走り込む中、60メートルものスペースを守り、すぐに対応する準備が必要だ。我々はそのことを話し合い、そうしたプレーの一つひとつに全力を注いだ。うまくできた時も、そうでない時もあったが、我々も相手に混乱を生み出した」

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アルテタ監督、ライスを称賛もイサクを巡るPKの訴えには踏み込まず

アルテタ監督はデクラン・ライスを称賛した。ライスはオーバーラップから低いクロスを送り、ハヴァーツの決勝点をお膳立てした。「それだけではない。まず、オーバーラップできる状況を見極める動き、2対1を適切に生かすタイミング、そして遠いサイドから常に適切なスペースに入ること。これらは我々が話し合っていたことだ」

一方、アーセナルには運が味方した場面もあったと認めた。「運も少しあったし、相手に打撃を与えるべき場面では質も発揮できた」。ユリエン・ティンバーがアレクサンデル・イサクのシャツを引っ張った場面で、リヴァプールがPKを求めたことについて問われると、アルテタ監督は「いや、それは見ていない」と答えた。

アーセナルの今後は？

この勝利により、アーセナルはプレミアリーグ首位で勝ち点3差をつけた。それでもアルテタ監督は浮かれることを避けた。「今はまだ早すぎる。今日は選手やスタッフとこの素晴らしい勝利を喜びたい。そして明日から、プラハでの次の大一番に向けて準備を始める」