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ジェイミー・キャラガー氏は、アーセナルがアンフィールドでリヴァプールに1-0で競り勝った後、デクラン・ライスを絶賛した。元DFのキャラガー氏は、ライスがまたしても中盤で存在感を示したことを受け、イングランド代表MFは他を大きく引き離すプレミアリーグ最高のMFだと断言した。

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アーセナル、アンフィールドで大きな勝利

アーセナルはアンフィールドでリヴァプールを相手に苦戦の末、1-0で勝利した。これで9試合を終えて勝ち点24とし、優勝を争うマンチェスター・シティに3ポイント差をつけてプレミアリーグ首位に立っている。

カイ・ハヴァーツがこの試合唯一のゴールを決め、ホームの観客を静まり返らせた。ドイツ人FWは、デクラン・ライスがゴール前を横切るように送った見事なパスをファーポストで押し込んだ。

キャラガー、ライスを絶賛

際立った活躍を見せたライスはマン・オブ・ザ・マッチに選ばれ、キャラガーから高い評価を受けた。元リヴァプールDFは、イングランド代表のライスが現在、同じポジションの選手たちとはまったく異なるレベルでプレーしていると強調した。

キャラガーは『Sky Sports』に対し、「彼はプレミアリーグで群を抜いて最高のMFだ。議論の余地すらない。デクラン・ライスはこの国で最高のMFだ。世界屈指のMFであることは間違いない。アーセナル史上最高のMFの一人だ」と語った。

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主力不在でも圧巻の守備

キャラガーはライスの素晴らしいプレーだけでなく、アーセナルの守備の粘り強さにも深い感銘を受けた。アウェーチームは、多額の費用を投じて構成されたリヴァプールの攻撃陣を完全に封じた。しかも、主力CBのウィリアム・サリバを欠きながら成し遂げたのだ。

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「リヴァプールは非常に良いプレーをした」とキャラガーは指摘した。「十分ではなかったが、相手は守備に関して、この国で最高、欧州でも最高と言えるかもしれないチームだ。しかも、世界最高のCBであるウィリアム・サリバを欠いていた。

「アーセナルの優勝を考えるとき、特にトニー・アダムズとあの有名な最終ラインの4人がいた89年と91年を思い出す。今の最終ラインの4人も、彼らと比較して論じられるところまで近づいていると思う。

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「アンフィールドに来て、あれほどのプレッシャーを受けながら相手に枠内シュートを許さない。攻撃陣にあれだけの金額を投じたリヴァプールに決定機を作らせなかったのは、まったくもって見事だ」

アーセナル、欧州での戦いに照準

アーセナルはこの重要なアウェーでの勝利を弾みに、欧州での戦いに目を向ける。水曜夜にはチャンピオンズリーグでスラヴィア・プラハと対戦する。

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週半ばの欧州での試合を終えると、アーセナルはすぐにプレミアリーグに戻る。週末にはハルをホームに迎え、首位の座を守ることを目指す。