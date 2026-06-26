アーセナルがブラジル代表の主力選手に提示した6400万ユーロのオファーは、即座に拒否された。

ニューヨーク・タイムズの移籍市場専門家ベン・ジェイコブス氏によると、アーセナルはブルーノ・ギマランイスに約6370万ユーロのオファーを提示したが、ニューカッスル・ユナイテッドはこれを拒否した。

ニューカッスルは今夏アンソニー・ゴードンをバルセロナに売却しており、これ以上の戦力低下は回避したい。ギマランイスはクラブとエディ・ハウ監督から「売却不可」と位置づけられており、2028年半ばまで契約が残っている。

クラブはアーセナルからのオファーを即座に却下した。だがロンドンのクラブがこのまま引き下がる可能性は低く、2度目のオファーが提示される見込みだ。

ニューカッスルは資金に余裕があり、ギマランイスの相棒サンドロ・トナリにもトッテナムなどが興味を示していることも把握している。

クラブウォッチャーのクリス・ウォウ氏は「もしニューカッスルがギマランイスとトナリを同じ夏に売却するつもりなら、いっそ今すぐチームを解散したほうがましだ」と『ニューヨーク・タイムズ』に語った。「それがサポーターや現役選手、将来の選手たちに与える印象は恐ろしいものになるだろう。」

ギマランイスはキャプテンであり象徴であり、彼がいないと創造性と攻撃力が落ちる（データが証明している）」とウォウ氏は語る。

とはいえ、昨夏はアレクサンダー・イサクの売却に反対しながらも、本人がストライキを起こしリヴァプールが粘った結果、最終的に放出した前例がある。

ギマランイスは母国ブラジル代表としてW杯に出場中で、少なくともあと1試合はプレーする。グループ首位で突破したブラジルはラウンド32で日本と対戦する。アンチェロッティ体制下で主力として活躍する彼はグループリーグで3アシストを記録した。