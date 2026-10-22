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アーセナルのミケル・アルテタ監督は、水曜日にドイツで行われたチャンピオンズリーグの一戦でイングランド代表ウィンガーのブカヨ・サカが序盤に負傷したことを受け、その状態に強い懸念を示した。サカは試合開始間もなく足を引きずりながらピッチを後にしたが、その後、プレミアリーグ王者のアーセナルはバイエルン・ミュンヘンを相手に反撃し、粘り強く勝ち点1を手にした。

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イングランド人ウインガーに序盤のアクシデント

アルテタ監督は、ドイツ王者との一戦で太ももを負傷した疑いがある主力ウインガーのサカが、しばらく戦列を離れることを懸念している。アーセナルのFWは10分、通常のパスを出そうとした際に相手選手との接触がないまま動きを止め、直ちに交代を余儀なくされた。その結果、水曜日にアリアンツ・アレーナで苦労して手にした勝ち点1は、過密日程の中で主力を失う可能性によってかすむことになった。

途中出場選手の一撃からバイエルンが逆転

Getty Images

サカに代わって出場したエベレチ・エゼは25分、マルティン・ウーデゴールの鋭いパスから先制点を奪った。当初はオフサイドの判定だったが、VARによって覆された。しかし、アウェーのアーセナルがリードしたのはわずか10分間。イングランド代表主将ハリー・ケインが中盤から相手の最終ラインを切り裂くパスでアルフォンソ・デイヴィスの得点をお膳立てした。その後、ケインのシュートがペナルティーエリア内でユリエン・ティンバーの手に当たると、ケインは約11メートルの地点からGKダビド・ラヤの逆を突いて決めた。

ウインガーの交代について、メディカルスタッフが当初抱いた懸念を『TNT Sports』に問われたアルテタ監督は、こう語った。「彼ら［メディカルチーム］は少し心配している。選手が非常に鋭い痛みを感じて交代しなければならないのは、決して良い知らせではない。ただ、様子を見なければならない」

絶え間ない激しさが身体に負担

アーセナルは82分、デクラン・ライスが途中出場のヴィクトル・ギェケレシュとパスを交換し、ゴール隅へシュートを突き刺して追いついた。その後、ユリエン・ティンバーの決勝点になり得た終盤のシュートは、マヌエル・ノイアーのアクロバティックなセーブに阻まれた。アーセナルがヨーロピアンカップまたはチャンピオンズリーグで先制後に逆転を許しながら敗戦を免れたのは、驚くべきことに史上2度目。2024年4月のバイエルン戦で2-2の引き分けに持ち込んで以来のことだった。

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試合後の記者会見で、過密な試合日程が負傷に影響したかと問われたアルテタ監督は、こう続けた。「リール戦では先発しなかった。その後、週末の試合では先発した。そして、この試合ではかなり早い時間に起きたことだ。

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「これらの試合で求められる強度は信じられないほど高い。［火曜日の］PSG対バルセロナ戦で何が起きたかも見ただろう。96分間、すべてのプレーでマンツーマンだ。息をつく暇もない。

「必要とされる強さ、質、集中力、レベルは信じられないほどだ。最高のレベルだからだ。残念ながら、こういうことは起こる。まったく良い状態には見えないが、様子を見なければならない」

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追加検査で復帰までの期間を判断

IMAGO

サカは今後、ロンドン北部に戻って追加の検査を受け、太ももの問題がどの程度深刻なのか、どれほどの期間プレーできないのかを確認する。これほど影響力のある選手を失えば、今週末に控える国内プレミアリーグの試合に向けてチームを整えるアルテタ監督にとって大きな痛手となる。そのため、攻撃ではエゼとギェケレシュの奮起が求められる。