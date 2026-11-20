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マンチェスター・ユナイテッドのマウリシオ・ポチェッティーノ監督の練習内容がオンラインで公開されたことを受け、ミケル・アルテタ監督は現代サッカーで高まるドローン技術の脅威に懸念を示した。アーセナルが戦術面の準備を秘密に保つため、専門家と緊密に連携していることも認めた。

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キャリントンの映像流出でプレミアリーグの警備に懸念

今週、ポチェッティーノ監督がマンチェスター・ユナイテッドの指揮官としてキャリントンで行った最初の練習が 、許可を得ていないドローン操縦者によって撮影され、YouTubeに投稿された。12分間の映像を撮影した人物はその後、 謝罪して動画を削除した 。

クラブが自らドローンを使って練習を撮影・分析することは日常的だが、外部からの監視は深刻さを増している。アーセナルも先月、フリートウッドでのカラバオカップ4回戦で同様の影響を受けた。敗れたこの試合は、 ピッチ上空にドローンが現れたため8分間中断した 。

アルテタ監督、ドローン対策は専門家に頼っていると認める

キャリントンでの事案について、アルテタ監督は「深刻な問題」と表現し、プレミアリーグ全体で技術による脅威が高まっていると警告した。「非常にデリケートな問題だ。我々もフリートウッド戦で同じようなことを経験した。世界各地で起きていることも目にしている」

「解決策が何なのかは、もちろん分からない。ただ、技術は進歩している。システムに侵入する能力も非常に速いペースで高まっており、我々は強く警戒する必要がある。だが正直なところ、解決策が何かは言えない」

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アーセナルには上空を監視し、チームを守る専任の担当者がいるものの、44歳の指揮官は警備の実務は自身の職務範囲外だと強調した。「万一に備え、担当者は常に監視している。ただ、昨日（ユナイテッドで）起きたことは、かなり深刻な事態だ」

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「私は専門家ではないし、解決策も分からない。見当もつかない。それを担当する人たちがいるし、当局もある。彼らは防止に努めている。我々にできるのは、協力して、起きないようにすることだけだ」

PSG時代の恩人ポチェッティーノ監督も、アルテタ監督と縁の深いプレミアリーグ指揮官の一人に

今回の件は、アルテタ監督にとって個人的にも意味がある。パリ・サンジェルマンで共にプレーした当時、ポチェッティーノ監督を父親のような存在と見ていたからだ。 ポチェッティーノ監督の就任 により、アルテタ監督と長年のつながりを持つ指揮官が率いるプレミアリーグの主要クラブは4つになった。ほかには、アンドニ・イラオラ監督のリヴァプール、シャビ・アロンソ監督のチェルシー、デイヴィッド・モイーズ監督のエヴァートンがある。

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かつてのチームメイトと話した後、アルテタ監督はこうした縁を振り返った。「考えてみると、かなり不思議なことだ。私の人生で本当に大切な存在で、長年知っている4人が、今ではプレミアリーグの4つのトップクラブを率いている」

「それが素晴らしいところだ。彼（ポチェッティーノ監督）と話したが、喜んでいるようだった。本当に幸せそうで、これからのことに強い意欲を持っていた。幸運を祈っている」

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アーセナルはニューカッスルへ、ポチェッティーノ監督はリヴァプール戦に臨む

アーセナルは土曜夜、アルテタ監督とチームが敵地でニューカッスルと対戦し、プレミアリーグの戦いに戻る。翌日には、元アメリカ男子代表監督のポチェッティーノが、マンチェスター・ユナイテッドを率いてリヴァプールとの敵地での一戦に臨む。アルテタ監督と親しいイラオラ監督との、就任早々の対決となる。

ピッチ外でも、アーセナルとプレミアリーグのライバルたちは警戒を続け、今後のドローンによる侵入を防ぐため、専門スタッフや外部の当局と協力し続けなければならない。