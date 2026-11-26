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アーセナルが、ドルトムントで注目を集めるジョアン・ガドゥの獲得争いで先行していると報じられた。19歳のセンターバックには5000万ユーロでのオファーが取り沙汰されている。ただ、古巣パリ・サンジェルマンを含む欧州の強豪も関心を寄せており、今夏に向けた激しい争奪戦が形になりつつある。

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アーセナル、ガドゥ獲得へ5000万ユーロを検討

ガドゥ はドルトムントで今シーズン序盤から際立った活躍を見せ、欧州のビッグクラブの目を引いている。『The Daily Briefing』によると、来夏の獲得争いでは現在アーセナルが優位に立っている。

アーセナルは19歳のガドゥをロンドン北部に迎え、定着しているウィリアン・サリバとガブリエウ・マガリャンイスのセンターバックコンビに直接競争をもたらしたい考えだ。報道によれば、フランス人DFをドイツから引き抜くため、すでに5000万ユーロのオファーを検討しているという。身長1メートル95センチのオーベルヴィリエ出身選手は、ブンデスリーガ屈指のセンターバックの一人として急速に頭角を現している。

欧州の強豪との激しい争奪戦

ガドゥの獲得はアーセナルにとって容易ではない。多くのライバルクラブが動向を注視しているためだ。プレミアリーグで競うマンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールに加え、スペインの強豪レアル・マドリーも獲得を狙っている。

PSGも依然として有力な候補であり、下部組織出身のガドゥを今後数カ月のうちにフランスの首都へ呼び戻す可能性を排除していない。ルイス・カンポスとルイス・エンリケは、引き続きガドゥのプレーを注意深く追っている。PSGは主将マルキーニョスの中期的な後継者を見据え、センターバックの補強に積極的だ。

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PSGからドルトムントへ、急速な成長

ガドゥは驚くべき速さで、欧州で最も獲得を望まれる若手DFの一人となった。PSGの下部組織で育ち、2024年に同クラブが1000万ユーロでザルツブルクへ売却したことでパリを離れた。

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オーストリアで2年間を過ごした後、ガドゥはドルトムントへ移籍し、さらに成長を加速させている。現在ブンデスリーガ首位のチームでプレーし、若くしてドイツサッカー界で広く称賛を集めている。

高まる評価は国際舞台でも見逃されていない。評価が急上昇するなか、今後数カ月でジネディーヌ・ジダンの構想にガドゥが入っても、さほど驚きはないだろう。

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ドルトムント、フランス人有望株の残留へ全力

多くの強豪クラブが獲得を狙うなか、ガドゥが来シーズンどこでプレーするかを予測するのは難しい。ただ一つ確かなのは、夏の移籍市場が開けば、この10代のDFに選択肢が不足することはないということだ。

ドルトムントが貴重な戦力を簡単に手放す可能性は低い。ブンデスリーガ首位に立つドイツのクラブは、ガドゥに少なくともあと1シーズン残るよう説得するため、全力を尽くすとみられる。現時点で争奪戦の行方は見通せず、アーセナル、PSG、その他の欧州のライバルクラブは動き出す機会をうかがっている。