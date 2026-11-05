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アーセナルがチャンピオンズリーグでスラヴィア・プラハに辛勝した後、ミケル・アルテタ監督はデクラン・ライスのコンディションを巡る懸念を一蹴した。MFは後半に疲労困憊の様子を見せ、アーセナルが中盤での彼の運動量に過度に依存しているのではないかとの懸念が広がっていた。

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アーセナル、欧州の舞台で接戦を制す

アーセナルは水曜夜、チャンピオンズリーグでスラヴィア・プラハに2-1で勝利したが、後半のパフォーマンスには懸念が残った。前半にノニ・マドゥエケとヴィクトル・ギェケレシュがゴールを挙げ、ミケル・アルテタ監督率いるチームはこの一戦でいったん大きなリードを手にした。

しかし、アーセナルはハーフタイム後、その優位を維持できなかった。スラヴィア・プラハは相手の勢いが落ちた隙を突き、90分にヴィクトル・ノヴァクのゴールで1点を返した。その内容にふさわしい得点だった。

後半にチームの勢いが落ちる中、ライスにも明らかな疲労の兆候が見られた。27歳のMFは90分間フル出場しており、現在のコンディションと出場負荷を疑問視する声が上がっている。

アルテタ監督、ライスを起用し続けた判断を擁護

疲れが目に見えていたにもかかわらず、アルテタ監督はライスの身体的な状態をめぐる懸念をすぐに打ち消した。アーセナル指揮官は、イングランド代表MFを試合終了までピッチに残した判断を擁護している。

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ライスの90分間の出場について問われたアルテタ監督は、「試合で彼が必要だったし、彼は役割を果たした。フリートウッド戦では十分に休めていたので、リヴァプール戦を前に回復のための良い1週間を過ごせていた」と説明した。

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「この1週間で彼にとって2試合目であって、5試合目ではない。選手にはそれをこなしてほしいと思っているし、彼には試合を通じて非常に良い場面もあったと思う」

カーニー、アーセナルへの強い懸念を表明

中盤の要であるライスについて、誰もがアルテタ監督と同じ楽観的な見方をしているわけではない。元アーセナル女子MFのカレン・カーニーは、試合をコントロールする上で、万全の状態のライスにチームが頼りすぎていることへの懸念を示した。

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「デクラン・ライスは、私にとってこの国で群を抜く最高のMFだ」とカーニーは『TNTスポーツ』に語った。「彼が疲労していると、アーセナルは別のチームになる。後半の彼は完全に疲れ切っているように見えた。私には、そういうときのアーセナルは別のチームになり、少し方向性を見失うように思える。それが少し心配だ。彼はトップ選手だが、エネルギーが切れると、チームもやや崩れてしまうと思う」

再びプレミアリーグに目を向けるアーセナル

試合が立て込む中、アルテタ監督は選手たちのコンディションを慎重に管理する必要がある。アーセナルは欧州での戦いによる疲労から速やかに回復し、国内での目標に再び集中しなければならない。

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チームは今週土曜日、ハル・シティとの一戦でプレミアリーグの戦いに戻る。ライスに休養が与えられるのか、それとも再び中盤の要を任されるのかは、まだ分からない。