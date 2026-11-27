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アーセナルが1月の移籍市場を前に、スポルティングCPの右サイドバック、イバン・フレスネダの代理人と交渉を始めたと報じられた。ミケル・アルテタ監督は守備陣の将来を見据える一方、左ウイングの補強も狙っており、アーセナルにとって動きの多い冬の移籍市場となる可能性がある。

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アーセナル、イバン・フレスネダ側と接触

アーセナルがスポルティングの右サイドバック、フレスネダの獲得に向けて動きを強め、同選手の代理人と接触したと、『ジ・アスレティック』が報じた。アーセナルは以前から22歳の同選手を高く評価しており、1月の移籍市場に向けて選択肢を探っている。

フレスネダは2023年8月にレアル・バジャドリーからスポルティングに加入して以来、ポルトガルで主力としての地位を確立した。レアル・マドリーの下部組織出身で、スポルティングでは公式戦通算94試合に出場。その好調ぶりが評価され、10月の代表戦期間中にスペイン代表デビューを果たした。現行契約は残り18カ月となっており、スポルティングは近くその去就について決断を迫られる可能性がある。

ホワイト退団後を見据えた計画

アルテタ監督はすでに右サイドバックに有力な選択肢を抱えており、ユリエン・ティンバーとホワイトはともに今季好調だ。ティンバーは 契約延長に近づいている と報じられており、ロンドン北部での長期的な将来が確保される見通しだ。しかし、アーセナルは守備陣の次の段階も見据えている。フレスネダは、2028年6月に現行契約が満了する29歳のホワイトの長期的な後継者候補とみられている。

アーセナルが注目する若手DFはフレスネダだけではない。パリ・サンジェルマンの17歳のサイドバック、ダヴィド・ボリにも関心を寄せているが、才能ある同選手をフランスから引き抜くのは難しいかもしれない。

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左ウイングの補強も検討

アーセナルが冬に検討しているのは守備陣の補強だけではない。左ウイングへの選手の追加も考えている。クラブは夏に ガブリエウ・マルティネッリ と レアンドロ・トロサール の退団を認めており、攻撃陣の選手層に穴が生じている。

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夏に加入したクリストス・ツォリス は、クラブ・ブルッヘから移籍した当初こそ好調な滑り出しを見せた。しかし、ギリシャ人ウインガーは11月初旬に負傷から復帰して以降、ゴールもアシストも記録していない。

そのため、アーセナルは1月の獲得候補としてRBライプツィヒのアントニオ・ヌサを注視している。21歳の同選手は今季のブンデスリーガ10試合で5ゴール7アシストを記録する絶好調ぶりで、昨夏のワールドカップでもノルウェー代表として得点を挙げた。

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アーセナルに動きの多い1月が到来か

1月の移籍市場が間近に迫る中、アーセナルは複数のポジションで重要な決断を迫られている。フレスネダ側との対話を始めたことは、同選手の契約状況によって獲得を争うクラブがさらに増える前に、長期的な獲得候補に向けて早期に動く意向を示している。