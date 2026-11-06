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アーセナルの元FWジェレミー・アリアディエールは、1月の移籍市場でヴィクトル・ギェケレシュを売却しないようクラブに警告した。スウェーデン人FWはカイ・ハヴァーツより序列が下がっているものの、アリアディエールは早期の放出によってミケル・アルテタ監督の攻撃の選択肢が危険なほど少なくなりかねないと考えている。

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ギェケレシュ、アーセナルでの将来は不透明

アリアディエールは、来る1月の移籍市場でアーセナルがギェケレシュを放出することに警鐘を鳴らした。スウェーデン人FWは週半ばの試合で素晴らしいプレーを見せ、重要なゴールとアシストを記録。チャンピオンズリーグでアーセナルがスラヴィア・プラハを2-1で下す力となった。

欧州の舞台で最近活躍した一方、ギェケレシュはここ数カ月、ロンドン北部で大きなフラストレーションを味わってきた。今季ここまでアルテタ監督のチームで先発したプレミアリーグの試合はわずか1試合で、大半の時間をベンチで過ごしている。

ギェケレシュはスポルティングCPから6400万ポンドで加入した初年度に素晴らしいシーズンを送り、公式戦で立派な数字と言える21得点を記録した。しかし現在、アーセナルの序列ではドイツ代表カイ・ハヴァーツの後塵を拝している。

アリアディエール、性急な売却に警鐘

1月の移籍市場が迫るなか、マイカ・リチャーズら解説者は、アーセナルが28歳のFWを売却して資金を得るべきだと提案している。アリアディエールは、この危険を伴う方針に強く反対する。元アーセナル選手は、冬の売却がアルテタ監督にとって深刻な裏目に出て、国内での戦いに支障をきたす可能性があると考えている。

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「すべては金銭面、彼をいくらで売れるか、そして誰を代わりに獲得できるかに懸かっていると思う」とアリアディエールは『メトロ』に語った。「今はハヴァーツが第一候補だから、彼がベストイレブンに入っていないのは確かだ。それでも、彼を良い金額で売ったのに代役を獲得できない、という事態は避けたい。

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「ハヴァーツが負傷したら、結局ストライカーがまったくいなくなってしまう。彼は過去に何度か負傷しているし、またけがをする可能性もある」

エミレーツでの戦術的なミスマッチ

アーセナルがギェケレシュを残留させたとしても、アリアディエールは同選手がクラブのストライカーを巡る問題の決定的な解決策になるとは考えていない。現在の戦術は、スウェーデン代表FWが持つ特有の能力に合っていないと感じている。

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「アーセナルのプレースタイルは、ギェケレシュのプレースタイルにあまり合っていないと感じる」とアリアディエールはサッカーベッティングを通じて付け加えた。「彼は今も素晴らしい働きをしていると思う。ただ、チームメートが彼に十分速くボールを渡していないと感じる。彼にはそれが必要なんだ」

アルテタ監督を待つ1月の難題

アーセナルは攻撃陣の層の厚さを維持するため、非常に難しい1月の移籍市場を乗り切らなければならない。今のところ、ギェケレシュはアルテタ監督の下で限られた出場時間と途中出場を受け入れるほかない。アーセナルのポゼッションを重視するスタイルに大きく適応できない限り、移籍金6400万ポンドのFWはエミレーツでローテーション要員にとどまりそうだ。