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今冬、RBライプツィヒのアントニオ・ヌサを獲得してミケル・アルテタ監督の攻撃陣を強化したいアーセナルには、大きな資金面の壁が立ちはだかる。ドイツでの報道によると、ブンデスリーガのクラブは得点力を発揮するノルウェー代表選手を急いで売却する考えはなく、1月の移籍市場を前に高額な要求額を設定している。

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アーセナルに突きつけられたヌサの高額な要求額

アーセナルは、1月の移籍市場で ライプツィヒからヌサを獲得する には1億ユーロ（8350万ポンド）超が必要だと伝えられた。ミケル・アルテタ監督の攻撃陣を積極的に補強しようとしているアーセナルにとって、21歳のヌサは獲得候補リストの上位に入っている。

クラブのスカウトは冬の移籍市場を前に、ブンデスリーガとチャンピオンズリーグでのヌサのプレーを注意深く視察してきた。しかし、RBライプツィヒが主力選手に設定した強気の評価額により、シーズン途中での獲得は容易ではなくなっている。

ライプツィヒは今冬の放出に強硬姿勢

『スカイ・ドイツ』によると、ライプツィヒにシーズン途中でヌサを手放す意思はない。ドイツのクラブが1月の移籍に応じるのは、1億ユーロ（8350万ポンド）を超える「破格のオファー」が届いた場合に限られる。

ライプツィヒが放出を渋る背景には、今季の目標がある。ブンデスリーガで4位につけ、チャンピオンズリーグのリーグフェーズでもプレーオフ進出を争っているため、残りのシーズンを可能な限り強い陣容で戦いたい考えだ。

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ドイツで急成長を遂げたヌサ

ヌサはドイツでの目覚ましい活躍によって、その高額な評価に見合う働きを見せている。2年前にクラブ・ブルッヘから2100万ユーロ（1780万ポンド）でライプツィヒに加入したFWは、今季ここまで17試合で9得点8アシストを記録し、チームの中心選手の一人となった。

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クラブでの好調ぶりは、代表で高まる存在感にも表れている。ヌサはノルウェー代表の攻撃陣で重要な役割を確立しており、すでに代表通算36試合で10得点を挙げている。

アーセナルの次の一手は？

アーセナルは1月の移籍市場を前に、大型オファーでRBライプツィヒの姿勢を試すか、アルテタ監督のために別の攻撃陣の補強候補を探すか、決断を迫られる。ライプツィヒは移籍市場で長期戦を辞さない姿勢をすでに示している。

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ブンデスリーガのクラブは今年、1月にヤン・ディオマンデの売却を拒み、夏には 最大1億2000万ポンドでレアル・マドリーと合意した 。アーセナルがライプツィヒの今冬の高額な要求に応じる用意がなければ、ヌサの獲得に再び動くにはシーズン終了まで待つ必要があるかもしれない。