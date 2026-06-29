アーセナルがアルテタ監督に2億4000万ポンドを投入

アーセナルは今夏、5人の新戦力を獲得するため、ミケル・アルテタ監督に約2億4000万ポンドの予算を割り当てた。

英紙デイリー・スターによると、プレミアリーグ制覇を達成したもののチャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンに敗れたことを受け、クラブ上層部はアルテタ監督を強力に支援することを決めたという。

獲得候補の筆頭にはレスター・シティの16歳ウイング、ジェレミー・ムンガが挙げられる。ムンガはエミレーツ・スタジアムへの移籍を希望しており、アーセナルが最有力とされている。

さらに、セルタ・ビーゴのDFオスカル・ミンゴイサにも注目。契約が6月末で満了するため、複数の守備ポジションをこなせる彼を移籍金なしで獲得できる可能性がある。

前線では、クラブ・ブルージュ（ベルギー）のギリシャ人ウイング、クリストス・ツォリスが候補に。移籍金は最大3500万ポンドに達する見込みで、ベルギーリーグからの移籍では過去最大級となる。

さらにアーセナルはアストン・ヴィラとイングランド代表のモーガン・ロジャースも監視し、移籍金は8000万ユーロを超える見込みだ。 一方、ニューカッスル・ユナイテッドのブラジル人MFブルーノ・ジマライシュも依然として主要ターゲットで、5500万ポンドの最初のオファーは拒否された。

同紙によると、アーセナルは条件を改めた新オファーで獲得を再交渉する見込みだ。アルテタ監督は陣容を大幅刷新し、来季タイトル争いに挑む構えだ。