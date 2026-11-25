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フランスのレジェンドであるティエリ・アンリが、チャンピオンズリーグでのアイントホーフェン戦の劇的な勝利を受け、ジョゼ・モウリーニョ監督率いるレアル・マドリーのパフォーマンスを称賛した。アンリは、今季の欧州制覇を狙う最有力候補の一つとなるだけの要素がチームに備わっていると強調している。

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レアル・マドリーはアイントホーフェンに先制を許しながらも逆転し、5-1で大勝した。これで欧州の舞台では5連勝となり、完璧な戦績を継続している。この連勝はチーム内の自信を深めると同時に、とりわけ直近の試合で選手たちのパフォーマンスが目に見えて向上していることから、評論家たちの称賛も集めている。

アンリは『CBSスポーツ』に出演した際、レアル・マドリーの成長について言及した。試合を重ねるごとに進化が見られる現在のレアル・マドリーは、チャンピオンズリーグ制覇を争う強力なライバルだと指摘している。

元アーセナル、バルセロナのスターは、『フット・メルカート』が伝えたところによると、次のように語った。「レアル・マドリーは素晴らしい試合をした。このレベルなら、チャンピオンズリーグ優勝の最有力候補の一つだ。彼らは週を追うごとに目に見えて良くなっている。レアル・マドリーでは何か特別なことが起きている。警戒せよ」

レアル・マドリーでのモウリーニョの仕事ぶりを称えたのはアンリだけではない。イングランド出身のジェイミー・キャラガーも同調し、アトレティコ・マドリーに敗れた後の苦しい時期を経て、チームを正しい軌道に戻したポルトガル人指揮官の手腕に光を当てた。

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キャラガーは、バルセロナとのクラシコでの勝利がチームの流れを変える重要な転機になったとの見方を示した。モウリーニョが批判や重圧にうまく対処し、レアル・マドリーを本来のレベルに引き戻したことが、チャンピオンズリーグでの結果にも表れているという。

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ティエリ・アンリがジュード・ベリンガムの人間性を称賛

アンリは話の一部を割いて、イングランドのスター、ジュード・ベリンガムを称賛した 。ベリンガムはアイントホーフェン戦でのレアル・マドリーの反撃で重要な役割を果たした。後半からの途中出場でチームの形を変え、逆転勝利に貢献している。

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アンリは、このイングランド人MFが持つ技術と人間性に感嘆した。レアル・マドリーで背番号5（ジダンの番号）を背負うことは大きな責任を伴うが、ベリンガムはその重圧にうまく対処し、ピッチ上でのプレーと人間性によって自らの存在を示しているとの考えを示した。

アンリは、イングランドでベリンガムが受けてきた批判に対して彼を擁護し、こう語った。「ベリンガムはプレースタイルが見事な選手だ。レアル・マドリーで背番号5を背負うのは簡単なことではないが、彼はそれを簡単なことのように見せている。彼の人間性は素晴らしい」

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さらに、こう続けた。「母国で人々が彼を疑っていたなんて信じられない。だが彼は、今やっていることで疑う人たちに答えを示したし、ワールドカップでも答えてみせた。彼はいつも姿勢とパフォーマンスで応えるんだ」

アンリの称賛は、ベリンガムがいかに高く評価されているかを物語っている。とりわけこのイングランド人選手は、重圧に耐え、勝負どころで貢献できることを証明し、レアル・マドリーで大きな注目を集める存在の一人となった。受けてきた批判がピッチ上での存在感に影響していないことを、自ら示した形だ。