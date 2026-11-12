アンリ「ユヴェントスが今のような状況にあるのを見るのはつらい」

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ティエリ・アンリがユヴェントスでの短い在籍期間を振り返り、現在のチーム状況について語る。

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元フランス代表でアーセナルでも活躍したスター選手で、現在は解説者を務める同氏が、ポッドキャスト番組Kampoで1998-99シーズン後半の短いユヴェントスでの経験を振り返った。「背番号は6番だったかって？ ほかにどうしろっていうんだ？ 12の半分だったからさ！ それに、サイドで上下動する選手だったから、結局は合っていたんだ。そういえば、髪が抜け始めたのもあの頃だった！ ユヴェントスでの経験が失敗だったかって？ いや、まったく違う。一瞬たりともそうは言わないよ！ いつも言っているように、どう捉えようと学びはあるんだ」

さらに、こう続けた。「僕が加入したときには、タッキナルディ、ユリアーノ、ペルッツィ、ディ・リービオ、コンテ、チロ・フェラーラ、ペソット、ビリンデッリがいた。あの選手たちは……。ユヴェントスが本当に大好きだったよ」と、トゥットスポルトが掲載した訳文では伝えられている。「ジズー、エドガー・ダーヴィッツ、フォンセカとは知り合いだった。僕が来たとき、アレックスは十字靱帯を断裂していた。それからインザーギも……」

最後に、現在のユヴェントスについては「今のユーヴェが置かれている状況を見るのはつらい。でも、素晴らしいクラブだ」と語った。