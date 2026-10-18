FCユトレヒトは日曜夜、エールディヴィジで予想外の勝利を収めた。FCトゥウェンテの本拠地に乗り込んだアントニー・コレイア率いるチームは、アンヘル・アラルコンの見事な2ゴールで2-1の勝利。トゥウェンテはエールディヴィジで2位タイに浮上する機会を逃した。

トゥウェンテは立ち上がりからユトレヒトに激しいプレッシャーをかけ、すぐに何度かチャンスをつくった。最も決定的だったのはダーン・ロッツのヘディングシュートだったが、ボールはポストに当たった。

その後、ホームチームが先制点を奪うまでには時間がかかったが、前半半ばに均衡が破れた。ダウダ・ウェイドマンが相手を巧みにかわし、ペナルティーエリア際から強烈なシュートを放つ。ボールはマティス・ディッデンにわずかに触れてコースが変わったこともあり、GKセルヒオ・パットはなすすべがなかった。スコアは1-0となった。

失点はユトレヒトにとって痛手となり、立て直すにはハーフタイムにコレイアによるいくつかの変更が必要だった。そして47分、アルテュール・ザグレのヒールパスを受けたアラルコンが、鮮やかにファーサイドへシュートを決めた。

アウェーチームにとっては、さらにうれしい展開が待っていた。素早いカウンターからボールがアラルコンに渡ると、再びGKラース・ウンナーシュタルの意表を突き、ファーサイドに決めた。これでユトレヒトが2-1とリードし、アラルコンは喜びを爆発させた。

スペイン人のアラルコンが熱狂的なトゥウェンテサポーターの目の前で盛大に喜ぶと、ピッチにはカップが投げ込まれた。主審のアラルト・リントハウトは試合を数分間中断。この判断にボウト・ベグホルストは怒りを見せた。ベグホルストは、アラルコンがホームの観客に向けて挑発的なジェスチャーをしたと考えていた。

終盤、トゥウェンテは同点ゴールを狙ったが、ユトレヒトは守備をうまく固めた。コレイア率いるチームはリードを守り抜き、2連勝を飾った。