イングランドのリバプールは、新加入選手であるフランス人の若きディフェンダー、ジェレミー・ジャケ（21歳）の衝撃的なスタートを受けて、大きな熱狂に包まれている。彼はフランスのレンヌから加入し、将来を見据えた選択肢であると同時に、イブラヒマ・コナテの直接的な後継者となる存在だ。

コナテは昨夏、フリー移籍でレアル・マドリードへ去った。プレミアリーグでリバプールとともに際立ったパフォーマンスを見せた後のことだった。

そしてわずか数週間のうちに、ジャケの並外れたレベルを称える声がリバプールの地元メディアから相次いだ。

紙媒体「リバプール・エコー」は、この若きディフェンダーの落ち着いたプレーを称賛し、先週土曜日のフラム戦の後、堂々と胸を張ってアンフィールドを去った数少ない選手の一人であったと指摘した。

同紙はこう付け加えた。「ジャケの最大の特徴は精神的な冷静さだ。過渡期にあり、イブラヒマ・コナテの穴を埋めようとしているチームの中で、これほど容易に適応できたことは、この夏に21歳を迎えたばかりの選手にとって際立った偉業である」

そして次のように断言した。「彼は同じ年齢だった頃のコナテよりもはるかに優れている。これまで見てきた限り、偉大な選手になるためのあらゆる資質を備えている」





同様の文脈で、メディア「This is Anfield」は、ジャケが堅固な守備能力で皆を驚かせただけでなく、中盤の二人、ライアン・フラーフェンベルフとドミニク・ソボスライを上回る攻撃面での貢献を見せたと断言した。

同メディアは、このフランス人ディフェンダーがボールを保持する際に大きな冷静さと落ち着きを示したと説明した。それはコナテがいた時にチームに欠けていたものであり、彼をリバプールの布陣に欠かせない存在としている。