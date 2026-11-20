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数字も順位表も、次の日曜日の大一番を前にリヴァプールを安心させるには十分ではないようだ。アンフィールドに乗り込んでくるのは、今シーズン長らく低迷してきたマンチェスター・ユナイテッドではなく、新指揮官マウリシオ・ポチェッティーノの下で新たなスタートを模索する、まったく新しいチームだからだ。

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これこそが、リヴァプールを率いるアンドニ・イラオラ監督のメッセージの核心だ。イラオラ監督は、18位に沈み、8月以来リーグ戦で勝利を味わっていない相手との一戦を、楽な試合として捉えることを拒んだ。スペイン人指揮官にとっては、このタイミングこそがチームにとって最も危険なのかもしれない。

イラオラ監督は試合前記者会見で次のように語った。「この試合の重要性を認識しなければならない。彼らには新しい監督がいて、我々にとっては新たな挑戦となる。確かに彼らにはわずかなアドバンテージがある。我々には準備のための参考材料が何もないからだ。彼らは、正直なところ現時点では我々にはわからない、異なるアプローチを取ってくるかもしれない」

イラオラ監督は、新監督の就任がロッカールーム内のすべてを変えることを理解している。どの選手も自らの力を証明しようとし、どの選手もスタメンの座をつかむために戦うだろう。それが低迷するシーズンを立て直す大きな精神的な後押しを、ユナイテッドにもたらす可能性がある。

さらに、「試合の立ち上がりが非常に重要になる。我々は彼らの選手のことをよく知っている。誰がいて、彼らがこれまで見せてきた長所と短所が何なのかもね。だが、序盤のうちに彼らの勢いに対処し、巻き返せると感じさせる隙を与えないようにしなければならない」と続けた。

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リヴァプールは4位でこの一戦を迎える。公式戦直近8試合で6勝を挙げており、その中にはリーグカップでのチェルシー戦のPK戦勝利も含まれている。それでも、アンフィールドでのパフォーマンスはコーチングスタッフにとって深刻な懸念材料であり続けている。チームはホームでのリーグ戦5試合でわずか1勝しか挙げていない。

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イラオラ監督はこの問題を率直に認め、「そうだね、アウェイでの成績の方がはるかに良いことは自覚していると思う。この部分は改善する必要があり、マンチェスター・ユナイテッド戦がそれを証明する最初の機会になる」と語った。

両チームの最近の対戦成績も、ミッションをさらに難しくしている。マンチェスター・ユナイテッドは2024年9月以来、宿敵リヴァプールに敗れておらず、2023年3月にユルゲン・クロップ率いるチームに喫した歴史的な0-7の大敗以来、アンフィールドで負けていない。このことは、成績が低迷しているとはいえ、アウェイチームにさらなる自信を与えている。

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一方、リヴァプールには負傷していたジェレミー・フリンポン、ライアン・フラーフェンベルフ、フィルジル・ファン・ダイクの3選手が復帰するという大きな追い風が吹く。3人は日曜日の試合に間に合う見込みだ。また、イラオラ監督はジョヴァンニ・レオーニとコナー・ブラッドリーがトレーニングに復帰したものの、まだ出場できる状態ではないと明かした。

話は変わるが、イラオラ監督は今週、マンチェスター・ユナイテッドのトレーニングがドローンで撮影された件を非難した。ある人物が自身のYouTubeチャンネルで公開し、その後謝罪して削除した映像を、イラオラ監督は受け取っていたという。

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イラオラ監督は最後に次のように締めくくった。「昨日、映像が送られてきた。だが、この件で最も重要なのは、こうしたことが合法であってはならないということだ。今回はマンチェスター・ユナイテッドで起きたが、私のどのトレーニングでも起こり得る。問題は優位性ではなく、誰かがそれをできてしまうという事実だ。我々が非公開でトレーニングをするのには理由がある。どのクラブにとっても良いことだとは思わない」