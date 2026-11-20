共有 GOALをGoogleでフォロー

リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督が、アンフィールドでのマウリシオ・ポチェッティーノ監督の初戦を前に、マンチェスター・ユナイテッドの練習場から流出した映像を批判した。プレミアリーグ18位に沈むマン・Uの新指揮官は、就任早々に宿敵との厳しい一戦に臨む。

広告

イラオラ監督、流出したマン・Uの練習映像を批判

リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督が、マンチェスター・ユナイテッドの練習場から流出した映像を批判した。日曜午後には、マウリシオ・ポチェッティーノ監督がアンフィールドで初戦を迎える。アルゼンチン人指揮官は代表活動期間中にアメリカ代表監督を退任し、マイケル・キャリックの後任に就任。いきなりイングランドサッカー屈指のライバル対決に臨む。

映像を受け取ったというイラオラ監督は、それでも非公開練習のプライバシーは尊重されるべきだと主張した。「映像は送られてきたが、大事なのは、これは誰にでも起こり得るということだ」と語り、こう続けた。「昨日の我々の練習を15～20分見られたなら、誰が練習したか分かる。だが、有利になるかどうかの問題ではない。非公開で練習するのには理由がある。正直、気分のいいものではない」

ポチェッティーノ監督、手掛かりの少ないアンフィールドでの初戦へ

ポチェッティーノ監督は、就任後最初のプレミアリーグの試合でリヴァプールと対戦する初のマンチェスター・ユナイテッド監督となる。イラオラ監督には、対策を練るための最近の戦術的な参考材料がない。マン・Uは10試合を終えて18位と、この段階では1986-87シーズン以来の低順位にいるが、リヴァプール指揮官は順位表に惑わされないよう選手たちに警告した。

「我々は対戦したことがあるし、彼にはこれまでの試合がある。ただ、現時点では分からないので、準備に使えるような参考材料がない」とイラオラ監督は認めた。「確かに彼らにはそうした不利な点がある。我々には、ほかの相手と対戦するときのような参考材料がない。試合の入りが重要で、いくつかのことには対応しなければならない。選手たちのことはよく知っている。強みも弱みも分かっているし、それが一日で変わることはない」

広告 広告

守備の立て直しとアンフィールドでの苦境打破へ

ポチェッティーノ監督が引き継ぐチームは、リーグ戦で8試合勝利がなく、今季プレミアリーグでいまだに無失点試合がない。マン・UのPKを除く被シュート1本当たりの被ゴール期待値は0.14で、リーグ最悪だ。また、ポチェッティーノ監督自身も、トッテナムとチェルシーで指揮を執った期間を通じ、リヴァプールとの直近8試合で勝利していない。

Related Topics

次の試合 LIV プレミアリーグ 11:30 MUN 視聴する

それでもマン・Uは昨季、アンフィールドで2-1の勝利を収め、ライバル相手にリーグ戦でシーズンダブルを達成した。イラオラ監督は最大限の集中を求めている。「選手たちもクラブも、我々は皆マンチェスター・ユナイテッドを知っているし、誰もがこのチームを知っている」と語った。「18位にいるようなチームではない。もっとずっと強いことは分かっている。最近は我々に対して良い結果を残しており、それも後押しになるかもしれない。新監督の下で良いスタートを切りたいはずだ。彼らに勝つには、我々が最高の試合をしなければならない」

新監督就任の勢いとアンフィールドでの試練

暫定監督を含むマンチェスター・ユナイテッドの直近9人の監督のうち、就任後最初のプレミアリーグの試合に敗れたのは1人だけだ。Optaのスーパーコンピューターが4位リヴァプールの勝利確率を57.3％としている一方で、この実績はポチェッティーノ監督の励みとなるだろう。一方、イラオラ監督はフィルジル・ファン・ダイク、ライアン・フラーフェンベルフ、ジェレミー・フリンポンがいずれも出場可能となる見込みだと明かした。リヴァプールはアンフィールドでのリーグ戦5試合でわずか1勝という振るわないホーム成績の改善を目指す。

広告

「そういうことは起こる。新監督が来れば良いところを見せたいと思うのは、いつだって自然なことだ」とイラオラ監督は締めくくった。「この試合の重要性も、さまざまな要素も認識しなければならない。相手には新監督が来ており、我々はホームでの調子を上げたい。その最初の機会が日曜のユナイテッド戦だ」