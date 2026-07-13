アントン・ガエイが合意に達し、まもなくアヤックスを去る見通し

スカイ・スポーツドイツ支局のジャーナリスト、フロリアン・プレッテンベルク氏によると、アントン・ガエイはアイントラハト・フランクフルトと口頭で合意した。アヤックス所属のデンマーク人右サイドバックは、メディカルチェック後、2031年半ばまでブンデスリーガの同クラブと契約する。

フランクフルトは現在、この23歳のサイドバックの夏の移籍についてアヤックスと交渉中だ。ガエイ自身も両クラブが早期に合意に達することを望んでいる。

彼はフランクフルトで、アヤックスからFCミッティランへ移籍したラスムス・クリステンセンの後継者と見なされている。

先週、フランクフルトがガエイに興味を示していると報じられ、同クラブがアヤックスから右サイドバックを引き抜く具体的な計画があることが明らかになった。

アヤックスは3年前、ヴィボルグFFからガエイを獲得しており、同クラブはこのディフェンダーの売却により450万ユーロの利益を得た。ガエイはこれまでアヤックスで111試合に出場し、7ゴール、13アシストを記録している。

ガエイはアヤックスと2028年6月までの契約を残している。Transfermarktが算定する市場価値は500万ユーロだ。