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Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport
Sam Vreeswijk

翻訳者：

アントワーヌ・セメニョの活躍でマンチェスター・シティがチェルシーを破り、FAカップを制した。

チェルシー 対 マンチェスター・シティ
チェルシー
マンチェスター・シティ
FAカップ
アントワーヌ・セメンヨ
ネイサン・アケ
タイアニ・ラインデルス
ジョエル・ハト

マンチェスター・シティはクラブ史上8度目となるFAカップ優勝を達成した。ウェンブリーでの決勝で、ペップ・グアルディオラ監督率いるチームはチェルシーを1-0で破った。唯一の得点はアントワーヌ・セメニョが挙げた。

チェルシーではヨレル・ハトが先発。シティのオランダ人2人、ネイサン・アケとティジャニ・ラインダース、ラヤン・シェルキはベンチスタートだった。

前半は決定機が少ない展開だった。セメニョ、マルムシュ、ジョアン・ペドロがチャンスを作ったが、得点は生まれなかった。

30分にはハーランドがネットを揺らしたが、ヌネスのオフサイドで取り消された。直後のハーランドのシュートもサンチェスが好守で阻んだ。

後半もチェルシーの攻勢は続いたが、決定機には至らない。すると試合終了15分前、ハーランドの低いクロスをセメニョが後ろ足でゴール隅に流し込み0-1。

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チェルシーのエンツォ・フェルナンデスはバーをわずかに越えるシュート。直後、マンチェスター・シティのヌネスと途中出場のシェルキのシュートもサンチェスが好守で阻んだ。

リーグ優勝争いも続けるシティは、クラブ史上8度目のFAカップ制覇。前回優勝は2023年、グアルディオラ体制下でのタイトルとなった。

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