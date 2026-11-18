共有 GOALをGoogleでフォロー

アントワーヌ・グリーズマンが、オーランド・シティでの鮮烈なデビューシーズンを経て、2026年のMLSニューカマー・オブ・ザ・イヤーに正式に選出された。フランス人FWは22得点に絡む活躍で新天地をプレーオフに導き、投票でも圧倒的な支持を集めた。

広告

グリーズマンがMLSの主要個人賞を受賞

グリーズマンが、米国での傑出したデビューシーズンを経て、2026年のMLSニューカマー・オブ・ザ・イヤーに選出された。元アトレティコ・マドリーFWは、シーズン終了後に行われた賞の投票で圧倒的な支持を集めた。クラブの技術スタッフ、メディア関係者、現役MLS選手による3つの投票部門すべてで首位となった。

ヒューストン・ダイナモFCのギリェルメ、スポルティング・カンザスシティのアンドレ・ルイスを大きく引き離しての受賞だ。この賞は、プロとしての経験があり、今年MLSデビューを果たした選手のうち、最も大きな影響を与えた選手を表彰するもの。グリーズマンは、リーグ史上初めてこの栄誉を手にしたフランス人選手となった。

MLSで早くも歴史に名を刻む

3月にオーランド・シティと正式に契約し、7月にデビューして以来、 グリーズマンはほぼ手がつけられない活躍を続けている 。2018年のワールドカップ優勝メンバーは、レギュラーシーズンで14得点8アシストを記録し、得点への関与数はクラブ最多の22に達した。

これにより、MLS史上2番目の速さで得点への関与数20に到達した選手となった。フランス人FWがこの記録に達するまでに要したのは、わずか15試合だった。その攻撃力は、オーランド・シティのシーズンを一人で変えた。チームが2026年のレギュラーシーズン全体で挙げた63得点のうち、32.9％に直接関与している。

広告 広告

オーランド・シティの記録に名を刻む

グリーズマンは、オーランド・シティ史上初めてニューカマー・オブ・ザ・イヤーを受賞した選手だ。加入直後からの活躍によって、フロリダを本拠地とするクラブのピッチ上での水準を大きく引き上げた。

Related Topics

また、クラブに在籍しながら主要な個人賞を獲得した4人目の選手となった。2025年の年間最優秀若手選手に選ばれたアレックス・フリーマン、ペドロ・ガジェセ、カイル・ラリンに続いている。

ガジェセは2022年の年間ベストセーブ賞を受賞し、ラリンは2015年に年間最優秀新人選手に選ばれた。ただ、グリーズマンの受賞は、歴史の浅いクラブにとって最も注目度の高い個人タイトルと言える。

広告

プレーオフでの躍進をけん引へ

グリーズマンの目覚ましい活躍に後押しされ、オーランド・シティは東地区第8シードを獲得した。継続して積み重ねた得点とアシストは、出場権が強く求められていたアウディ2026 MLSカップ・プレーオフへの進出に不可欠だった。

フランス人アタッカーは今後、レギュラーシーズンの勢いをシーズンで最も重要な局面に持ち込もうとしている。オーランド・シティは、重圧のかかるノックアウト方式の試合で、欧州と国際舞台における彼の豊富な経験を大いに頼りにするだろう。レギュラーシーズンで結果を残したグリーズマンは、オーランドをプレーオフの上位ラウンドへ導くことを明確な目標に据えている。プレーオフは、リーグに新たに加わったスターにとって次なる大きな挑戦となる。