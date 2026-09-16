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America v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images Sport
Sam Vreeswijk

翻訳者：

アントニー・マルシャル、ラ・リーガ復帰の可能性　「合意は間近」

移籍情報
アントニー・マルシャル
モンテレー
マラガ

アンソニー・マルシャルが、マラガでキャリアを続ける寸前にあるようだ。『Foot Mercato』のサンティ・アウナ記者が水曜日に伝えた。30歳のストライカーは、メキシコのCFモンテレイとの契約解除後、すでに2カ月間無所属となっている。

アウナ記者はXに「マラガはアンソニー・マルシャルとの交渉をかなり進めている」と記した。「両者の話し合いは進展しており、合意は間近だ」

マラガはこの夏、数年ぶりにラ・リーガへ昇格した。現在、クラブは勝ち点3でリーグ18位につけている。

マルシャルは前季、モンテレイでプレーしていた。理由は明らかになっていないが、2027年半ばまでとなっていた契約は7月に解除された。マルシャルは最終的にこのメキシコのクラブで20試合に出場し、1得点3アシストを記録した。

総じて見れば、マルシャルのキャリアはやや尻すぼみのまま終わりに向かっている感もある。フランス代表として30試合に出場した同選手は、若い頃にASモナコでセンセーションを巻き起こし、マンチェスター・ユナイテッドが公国のクラブに最低でも6000万ユーロを支払って獲得した際には、将来性を実現していくかに見えた。

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しかし、このアタッカーの成長は大きく停滞した。セビージャへのレンタル移籍は失敗に終わり、2024年にはマンチェスター・ユナイテッドが契約を解除した。その時点でマルシャルは負傷しており、契約も満了間近だった。

その数カ月後、マルシャルはAEKアテネと契約したが、クラブで9ゴールを記録したにもかかわらず、現地ではすぐに放出を望まれていた。そしてその後に続いたメキシコでの挑戦も、成功とはならなかった。

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