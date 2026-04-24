レアル・マドリードは金曜の夜、優勝争いで貴重な勝ち点を逃した。 アウェーでのレアル・ベティス戦では、アルバロ・アルベロア監督率いるチームが終盤まで1-0でリードした。しかしロスタイムにアントニーのアシストからヘクター・ベレリンが同点弾を奪い、試合は1-1で終了。この引き分けで優勝は遠のいた。バルセロナが土曜のヘタフェ戦に勝てば、勝ち点差は11に広がる。

マドリードは序盤からムバッペやセットプレーでチャンスを作った。17分、フェデリコ・バルベルデのミドルシュートが相手GKアルバロ・バジェスを弾き、ヴィニシウスが押し込んで先制。

先制後もベティスは攻勢を強め、前半終了間際にはルニンが好セーブ連発で凌いだ。

後半もベティスの攻勢が続く。ムバッペのゴールはオフサイドで取り消され、クチョ・エルナンデスやナタンも好機を作るが、ルニンが好守で凌ぐ。

イスコを投入したベティスは流れを変えようとしたが成功せず、レアルもムバッペやバルベルデのチャンスをバジェスが阻んだ。

終盤もベティスは同点を狙い続けた。正規時間の最後の1分、アンソニーはアントニオ・リュディガーのチャージを受けてPKを主張したが、セサル・ソト・グラド主審は認めなかった。

ベティスは最後まで諦めず、アディショナルタイムに同点とした。アントニーが右サイドでメンディをかわし低いクロスを供給。リュディガーがクリアしたこぼれ球をベレリンが押し込み、90分+3秒で1－1に追いついた。







