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レアル・マドリーとバレンシアがハーフタイムに選手用通路で大規模な乱闘を繰り広げた際、アントニオ・リュディガーが警備員の顔を殴ったと報じられている。審判の判定を巡る対立が発端となって現場は混乱し、警察が秩序を回復するため緊急介入を余儀なくされた。

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レアル・マドリー、スタジアムの通路で乱闘

レアル・マドリーがバレンシアに3-0で快勝した一戦は、ハーフタイムにスタジアムの通路で起きた衝撃的な乱闘に影を落とされた。両チームの選手がロッカールームへ戻る途中、緊張が一気に爆発した。

報道元の『マルカ』によると、リュディガーは大規模なもみ合いの渦中にいた。ドイツ代表DFは、カメラの届かない場所で、バレンシアの選手やスタッフと激しく衝突したとされる。口論はたちまち身体的な衝突に発展し、スタジアムの係員は緊急対応を迫られた。

スポーツディレクターの抗議が大騒動の発端に

この乱闘の発端は、バレンシアのスポーツディレクター、ブラウリオ・バスケスが副審に激しく詰め寄ったことだった。バスケスは、レアル・マドリーの先制点に直結したファウルの判定に激怒していた。

先制点は、キリアン・エンバペのチームメートがフリーキックを決めて生まれ、ホームチームの首脳陣をいら立たせた。バスケスは判定に強く抗議し、副審に向かって「ファウルじゃない。正当な接触だ。何を騒いでいるんだ！」と大声で叫んだ。

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至近距離での激しいやり取りが、対立する両陣営の間で、さらに大きく危険な衝突を招くことになった。

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混乱の中、ベリンガムが介入

アウェーチームのロッカールームへ向かっていたジュード・ベリンガムは、あいにく事態が緊迫している現場に出くわした。イングランド代表MFは、とっさにバスケスのジャケットをつかみ、抗議を受けていた副審からスポーツディレクターを引き離そうとした。

しかし、この行動によってバレンシア側とアウェーのマドリーの選手たちの緊張はさらに高まった。警備員3人がすぐに駆けつけ、レアル・マドリーの選手たちを危険な場所から安全に離そうとした。

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狭い通路で複数のパンチが飛び交い、状況は急速に悪化した。その後のもみ合いでは、対立する両陣営を必死に引き離そうとしていた警備員の顔を、リュディガーが殴ったと報じられている。

警察が介入し、秩序を回復

突然の衝突は激しさと規模を増し、さらなる負傷者を防ぐため、地元警察が介入せざるを得なくなった。混乱が頂点に達した際には、イブラヒマ・コナテが怒る双方をなだめようと勇敢に割って入った。

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コナテの適時の介入もあってようやく興奮は収まり、通路内の秩序は回復。後半の試合は行われた。

ピッチ上では、マドリーが相手を無得点に抑え、最終的に3-0で快勝した。しかし、通路での衝撃的な衝突と警察の介入は、試合直後の話題の中心となることは間違いない。