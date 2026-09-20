ロッカールームへ向かう途中、ドイツ人センターバックはハーフタイム開始直後、アトレティコのモルテン・ヒュルマンドと衝突した。両者は目に見えて怒りながら言い争っていたが、状況が完全にエスカレートする前に、両チームの複数のスタッフによって引き離された。

この衝突の正確な理由は当初、不明だった。ただ、その前からすでに前半45分のプレー中、両チームと両ベンチの間で口論が起きていた。

とりわけ、アトレティコ・マドリーのGKコーチとレアル・マドリーのアシスタントコーチが、主審オルティス・アリアスによって退席処分を受けた。2人もまた、ハーフタイム中にロッカールームへ向かう途中で衝突していた。

そして、ピッチ上でも激しい展開となった。レアル・マドリーの選手たちは、アトレティコのアレックス・バエナによるレアルのスター、アルダ・ギュレルへの激しいファウルや、カン・イン・リーとフェデリコ・バルベルデの競り合いについて、何度も主審に抗議した。一方でクティ・ロメロには、ジュード・ベリンガムへのキックを受けて、VAR介入の後にイエローカードが提示された。

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レアル・マドリー、アトレティコ・マドリーとのダービーに敗れる

後半も同じように劇的な展開が続いた。ディーン・ハイセンのレッドカード（52分）が、レアルを決定的に弱体化させた。このDFはジュリアーノ・シメオネへのファウルで当初イエローカードを受けていたが、ビデオ映像確認後に判定が覆り、退場となった。

そのPKを元レバークーゼンのアレハンドロ・グリマルドが決め（53分）、その直後にはジョナサン・デイヴィッドも得点した（59分）。リュディガーによる反撃弾（89分）は遅すぎ、レアルは90分の末に1-2（0-0）で惜敗した。

ブランコスの指揮官ジョゼ・モウリーニョにとって、これがマドリード・ダービー初黒星となった。さらに、レアルは今季ここまでですでに2敗目。順位表では3位に後退した。わずか7試合で、圧倒的な首位FCバルセロナとの勝ち点差はすでに6となっている。

モウリーニョはレアル監督としての最初の時代、2010年から2013年にかけてリーグ戦でのダービー6試合をすべて制していた。直近の勝利は2013年4月末で、その当時すでにアトレティコのベンチにはディエゴ・シメオネが座っていた。